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التنبلة باسم الديمقراطية

1/14/2024 3:15:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قدمت‭ ‬نفسي‭ ‬للقراء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬كمفكر‭ ‬سياسي،‭ ‬وصاحب‭ ‬نظريات‭ ‬سياسية،‭ ‬ولكن‭ ‬وكما‭ ‬قال‭ ‬أبو‭ ‬الفرج‭ ‬بن‭ ‬الجوزي‭: ‬عذيري‭ ‬من‭ ‬فتية‭ ‬بالعراق‭ / ‬قلوبهم‭ ‬بالجفا‭ ‬قُلَّبُ‭/ ‬يرون‭ ‬العجيب‭ ‬كلام‭ ‬الغريب‭/ ‬وقول‭ ‬القريب‭ ‬فلا‭ ‬يعجب‭/ ‬وعذرهم‭ ‬عند‭ ‬توبيخهم‭ / ‬مغنية‭ ‬الحي‭ ‬ما‭ ‬تطرب،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تجاهل‭ ‬العرب‭ ‬نظرياتي‭ ‬واختار‭ ‬بعضهم‭ ‬النظريات‭ ‬المستوردة،‭ ‬ومع‭ ‬هذا‭ ‬فبسبب‭ ‬الأمية‭ ‬السياسية،‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬التهميش،‭ ‬فإن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬العرب‭ ‬لا‭ ‬يعرفون‭ ‬كيف‭ ‬تعمل‭ ‬الأنظمة‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬وبوصفي‭ ‬خبيراً‭ ‬أجنبياً‭ (‬اكتسبت‭ ‬هذا‭ ‬اللقب‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬توسلت‭ ‬لي‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬كي‭ ‬اعمل‭ ‬في‭ ‬تلفزيون‭ ‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي،‭ ‬وجبرت‭ ‬خاطرها‭ ‬وعملت‭ ‬في‭ ‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي،‭ ‬وبما‭ ‬أنني‭ ‬كنت‭ ‬أجنبيا‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬حقي‭ ‬أن‭ ‬أحمل‭ ‬لقب‭ ‬خبير،‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬يستغرب‭ ‬له‭ ‬العرب‭ ‬الذين‭ ‬يحسبون‭ ‬أن‭ ‬الخبير‭ ‬يا‭ ‬أبيض‭ ‬يا‭ ‬مفيش‭).‬

المهم‭ ‬أنني‭ ‬كخبير‭ ‬أجنبي،‭ ‬عاش‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬سنين‭ ‬عددا،‭ ‬وزار‭ ‬ركن‭ ‬الخطباء‭ (‬سبيكرز‭ ‬كورنر‭) ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬هايدبارك،‭ ‬وتسنى‭ ‬لي‭ ‬ممارسة‭ ‬حرية‭ ‬شتم‭ ‬اللي‭ ‬في‭ ‬بالي‭ ‬دون‭ ‬خوف‭ ‬من‭ ‬الملاحقة،‭ ‬فإنني‭ ‬أرى‭ ‬أن‭ ‬واجبي‭ ‬يحتم‭ ‬علي‭ ‬أن‭ ‬أشرح‭ ‬للعرب‭ ‬الآلية‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بها‭ ‬الحكومات‭ ‬المنتخبة‭: ‬هناك‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬الأحوال‭ ‬غرفتان‭ ‬للبرلمان‭ ‬إحداهما‭ ‬غرفة‭ ‬جلوس‭ (‬مجلس‭ ‬النواب‭) ‬ويتم‭ ‬فيها‭ ‬مناقشة‭ ‬كل‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬واقتراح،‭ ‬وتقييم‭ ‬أداء‭ ‬الحكومة‭ ‬وشرشحة‭ ‬الوزراء،‭ ‬وهناك‭ ‬غرفة‭ ‬نوم‭ ‬يجلس‭ ‬بداخلها‭ ‬عواجيز‭ ‬السياسة‭ ‬ليعرقلوا‭ ‬عمل‭ ‬برلمان‭ ‬غرفة‭ ‬الجلوس،‭ ‬وتكون‭ ‬العرقلة‭ ‬غير‭ ‬متعمدة‭.‬

وغرفة‭ ‬النوم‭ ‬البرلمانية‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬اسمها‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬أو‭ ‬مجلس‭ ‬اللوردات‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬بريطانيا،‭ ‬ومجلس‭ ‬اللوردات‭ ‬هذا‭ ‬يتألف‭ ‬بصورة‭ ‬أساسية‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التنابلة‭ ‬الذين‭ ‬يشاركون‭ ‬في‭ ‬الجلسات‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بالنوم،‭ ‬وهناك‭ ‬لورد‭ ‬بريطاني‭ ‬قضى‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجلس‭ ‬33‭ ‬سنة‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يفتح‭ ‬فمه‭ ‬ولو‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬خلال‭ ‬الجلسات،‭ ‬ولدينا‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬قيادات‭ ‬طائفية‭ ‬متنفذة‭ ‬يعتقد‭ ‬العوام‭ ‬والانتهازيون‭ ‬من‭ ‬النخبة‭ ‬المتعلمة‭ ‬أنهم‭ ‬يشعّون‭ ‬بركة،‭ ‬وأن‭ ‬لمسة‭ ‬أو‭ ‬نظرة‭ ‬منهم‭ ‬تشفي‭ ‬العليل‭ ‬والغليل،‭ ‬أما‭ ‬إذا‭ ‬تواضعوا‭ ‬وتفلوا‭ - ‬أي‭ ‬بصقوا‭ - ‬عليك‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬يحصنك‭ ‬ضد‭ ‬الأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬والتناسلية‭!! ‬وكانت‭ ‬هناك‭ ‬سيدة‭ ‬مصرية‭ ‬تقيم‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السودانية‭ ‬لأنها‭ ‬متزوجة‭ ‬بسوداني،‭ ‬وكان‭ ‬البعل‭ ‬مقرباً‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬هؤلاء‭ ‬‮«‬الأسياد‮»‬،‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬ترملت‭ ‬السيدة‭ ‬المصرية‭ ‬تعرض‭ ‬ابنها‭ ‬للاعتقال،‭ ‬لاختلاسه‭ ‬مبلغاً‭ ‬من‭ ‬المال،‭ ‬فلجأت‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬السيد‭ ‬السند‭ ‬والقطب‭ ‬الأحد‮»‬‭ ‬راجية‭ ‬منه‭ ‬التدخل‭ ‬لإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬ابنها‭ ‬الحرامي‭ ‬وإسقاط‭ ‬التهمة‭ ‬عنه،‭ ‬وكان‭ ‬‮«‬سيدي‮»‬‭ ‬جالساً‭ ‬وحوله‭ ‬أتباعه‭ ‬المترهلين،‭ ‬فأراد‭ ‬أن‭ ‬يضحك‭ ‬على‭ ‬عقلها‭ ‬أو‭ ‬كما‭ ‬يقول‭ ‬المصريون‭ ‬‮«‬يأكل‭ ‬بعقلها‭ ‬حلاوة‮»‬‭ ‬فاستمع‭ ‬إلى‭ ‬طلبها‭ ‬ثم‭ ‬رفع‭ ‬يده‭ ‬قائلاً‭: ‬الفاتحة‭.. ‬ولكنها‭ ‬عاجلته‭ ‬بقولها‭: ‬لا‭ ‬يا‭ ‬سيدي‭.. ‬التلفون‭! ‬يعني‭ ‬أرفع‭ ‬سماعة‭ ‬التلفون‭ ‬وتحدث‭ ‬مع‭ ‬ذوي‭ ‬الشأن‭ ‬في‭ ‬أمر‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬ولدي‭!
‬فضحك‭ ‬‮«‬سيدي‮»‬‭ - ‬ربما‭ ‬لأنه‭ ‬كان‭ ‬يدرك‭ ‬أنه‭ ‬مستهبل‭ - ‬وأجرى‭ ‬اتصالات‭ ‬هاتفية‭ ‬ووعدها‭ ‬خيراً،‭ ‬فانشرح‭ ‬صدر‭ ‬الأم‭ ‬الحزينة‭ ‬وقالت‭ ‬له‭ ‬بكل‭ ‬حسن‭ ‬نية‭: ‬والنبي‭ ‬يا‭ ‬سيدي‭ ‬لو‭ ‬طلع‭ ‬أبني‭ ‬من‭ ‬المشكلة‭ ‬دية‭ ‬أدبح‭ ‬سبع‭ ‬خرفان‭ ‬وأبحبحك‭ ‬أنت‭ ‬والتنابلة‭ ‬بتوعك‭ ‬دول‭ (‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬من‭ ‬كانوا‭ ‬يجلسون‭ ‬حوله‭)!‬

ذات‭ ‬يوم‭ ‬جاء‭ ‬الدور‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬اللوردات‭ ‬البريطاني‭ ‬لمناقشة‭ ‬قانون‭ ‬يتعلق‭ ‬بالأجنة،‭ ‬وما‭ ‬باتت‭ ‬تخضع‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬تلاعب‭ ‬باسم‭ ‬البحث‭ ‬العلمي،‭ ‬ووقف‭ ‬اللورد‭ ‬هَنت‭ ‬أمام‭ ‬المجلس‭ ‬ليقول‭ ‬كلاماً‭ ‬علمياً‭ ‬مركزاً‭ ‬يشرح‭ ‬به‭ ‬إبعاد‭ ‬المسألة،‭ ‬وكان‭ ‬على‭ ‬القس‭ ‬ريتشارد‭ ‬هاريس‭ ‬أسقف‭ ‬أوكسفورد‭ ‬أن‭ ‬يُعقب‭ ‬على‭ ‬كلام‭ ‬هنت،‭ ‬وجاء‭ ‬دوره‭ ‬فتلفت‭ ‬اللوردات‭ ‬باحثين‭ ‬عنه‭ ‬وفوجئوا‭ ‬بأنه‭ ‬نائم‭ ‬نوم‭ ‬العوافي،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬اللائق‭ ‬إيقاظ‭ ‬رجل‭ ‬في‭ ‬مكانته‭ ‬لمناقشة‭ ‬موضوع‭ ‬تافه،‭ ‬بل‭ ‬واكتشف‭ ‬الصحفيون‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلثي‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬كانوا‭ ‬نائمين،‭ ‬ولا‭ ‬يعود‭ ‬ذلك‭ ‬فقط‭ ‬لأن‭ ‬اللورد‭ ‬هنت‭ ‬كان‭
‬متحدثا‭ ‬مملا،‭ ‬ولكن‭ ‬لكون‭ ‬التنابلة‭ ‬اعتادوا‭ ‬على‭ ‬النوم‭ ‬في‭ ‬الكراسي‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوقهم‭ ‬المتوارثة،‭ ‬ويقال‭ ‬إنه‭ ‬وفي‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬لمجلس‭ ‬اللوردات‭ ‬هذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬متحدث‭ ‬سخيف‭ ‬جهوري‭ ‬الصوت‭ ‬يقطع‭ ‬النوم‭ ‬على‭ ‬التنابلة‭ ‬بصياحه‭ ‬وانفعالاته،‭ ‬فقام‭ ‬لورد‭ ‬نزق‭ ‬من‭ ‬الصفوف‭ ‬الخلفية‭ ‬بإلقاء‭ ‬زجاجة‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬المتحدث،‭ ‬ولكن‭ ‬الزجاجة‭ ‬أخطأته‭ ‬وضربت‭ ‬لورداً‭ ‬عجوزاً‭ ‬على‭ ‬رأسه‭ ‬فسقط‭ ‬أرضاً‭ ‬ثم‭ ‬صاح‭: ‬أضربني‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬لأنني‭ ‬ما‭ ‬زلت‭ ‬أسمعه‭!‬

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