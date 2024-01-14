اليوم الدبلوماسي.. أمنيات وتطلعات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) في اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين، الذي يوافق اليوم الأحد 14 يناير، نتشرف بأن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، قائد المسيرة الدبلوماسية الحكيمة، القائمة على الاعتدال والاتزان، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قائد «فريق البحرين»، وقصص النجاح والانجاز، والرؤية المستقبلية.
في اليوم الدبلوماسي، نهنئ سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وسعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة للشؤون السياسية، وكافة العاملين بالوزارة، وكل من أسهم في تأسيس العمل الدبلوماسي البحريني.
في اليوم الدبلوماسي، الذي بدأ منذ عام 2019، نتمنى أن يكون في الأعوام القادمة يحمل شعارا معينا، واسما محددا، وهدفا مباشرا كل مرة، تسعى لتحقيقه الوزارة، ويتشارك فيه المواطن.
في اليوم الدبلوماسي، نأمل أن تواصل الوزارة مضاعفة وجود الشباب البحريني من العاملين بالوزارة، عبر تبوء المناصب الرسمية في المنظمات الخليجية والعربية، والإقليمية والدولية، مع دراسة التطوير المستمر للكادر الوظيفي بالوزارة.
في اليوم الدبلوماسي، نتطلع إلى توحيد وتفعيل النشاط الإعلامي في سفاراتنا وبعثاتنا في الخارج، سواء من خلال بيان دور السفارة والبعثة في تعزيز العلاقات الدبلوماسية، وكذلك في جلب الاستثمارات الاقتصادية والمشاريع التنموية، وفتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية المواكبة لتطلعات الدولة، وخاصة في الجانب السياحي والثقافي، مع إبراز قصص النجاحات الدبلوماسية، والخدمات الوطنية، والاستجابات الإنسانية التي تقدمها للمواطنين بالخارج.
في اليوم الدبلوماسي، ربما كان من المفيد أن تبادر أكاديمية محمد بن مبارك للدراسات الدبلوماسية بتقديم دورات مجتمعية للمواطنين، للتعرف على المهام الدبلوماسية والجهود البحرينية، وكيفية التعامل والتعاطي مع التقارير الخارجية، بجانب إطلاق برنامج «المواطن السفير»، وتطوير برنامج «ضيافة»، وتدشين متحف خاص وثابت، يعرض مجموعة من الوثائق، وحزمة من الصور والمشاهد، التي تسجل المحطات التاريخية لمسيرة الخارجية البحرينية.
في اليوم الدبلوماسي 2024 دشنت وزارة الخارجية معرضا بمجمع السيف التجاري بالعاصمة المنامة، يشتمل المعرض على قسم الشؤون القنصلية بعنوان «الخارجية في خدمتكم»، لعرض الخدمات المقدمة في الخارج لمواطني المملكة والمقيمين فيها، بجانب قسم آخر بعنوان «طريق حقوق الإنسان»، لعرض أبرز الإنجازات الحقوقية لمملكة البحرين، ونتمنى أن تستمر مثل هذه الأفكار في الأعوام القادمة مع تنوعها.
في اليوم الدبلوماسي، ربما كان من الأهمية بمكان كذلك أن تراجع الوزارة آلية أسعار الرسوم على أوراق التصديق للشهادات، وخاصة الجامعية منها، فكثير من أولياء الأمور والطلبة كانوا قد اشتكوا من أن رسوم التصديق تتضمن كل شهادة جامعية حتى النسخ منها، ما يكلفهم المزيد من المال.
في اليوم الدبلوماسي، كل التحية والتقدير لوزارة الخارجية على دورها وإسهاماتها الوطنية المخلصة، في تحقيق أهداف السياسة الخارجية الحكيمة لمملكة البحرين، خليجيا وعربيا، وإقليميا ودوليا، وإنسانيا وحضاريا.
MENAFN14012024000055011008ID1107719695
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.