أيوب هذا الزمن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تلك‭ ‬كانت‭ ‬أبلغ‭ ‬وأجمل‭ ‬الكلمات‭ ‬التي‭ ‬قيلت‭ ‬عن‭ ‬صلابة‭ ‬وصمود‭ ‬وآلام‭ ‬الدحدوح،‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬هذا‭ ‬الشعب‭ ‬الغزاوي‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬حول‭ ‬له‭ ‬ولا‭ ‬قوة‭ ‬إلا‭ ‬بالله‭ ‬العلي‭ ‬العظيم،‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬الأديبة‭ ‬الكبيرة‭ ‬أحلام‭ ‬مستغانمي‭ ‬لتعبر‭ ‬ببراعة‭ ‬فائقة‭ ‬عما‭ ‬يجول‭ ‬في‭ ‬خاطر‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬عربي‭ ‬يعتصر‭ ‬قلبه‭ ‬تضامنا‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الصحفي‭ ‬الهمام،‭ ‬واصفة‭ ‬إياه‭ ‬بأيوب‭ ‬هذا‭ ‬الزمن،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬استشهاد‭ ‬نجله‭ ‬الأكبر‭ ‬حمزة‭ ‬باستهداف‭ ‬من‭ ‬الاحتلال‭ ‬أثناء‭ ‬تغطية‭ ‬صحفية‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬ليدفع‭ ‬ثمنا‭ ‬غاليا‭ ‬لتغطيته‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬لتتواصل‭ ‬مسيرته‭ ‬مع‭ ‬المآسي‭ ‬والآلام‭ ‬حيث‭ ‬استشهد‭ ‬12‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬عائلته،‭ ‬بينهم‭ ‬ابنه‭ ‬وابنته‭ ‬وزوجته‭ ‬وحفيده،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تعرضه‭ ‬للإصابة‭ ‬برصاص‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الغاشم‭.‬

الدحدوح‭ ‬فعليا‭ ‬أصبح‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬إنسان،‭ ‬فهو‭ ‬لم‭ ‬يستسلم‭ ‬أو‭ ‬ينكسر،‭ ‬فبعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬دفن‭ ‬ابنه‭ ‬البكر‭ ‬واصل‭ ‬عمله‭ ‬عبر‭ ‬قناة‭ ‬الجزيرة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬عزمه‭ ‬على‭ ‬المواصلة‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬واجبه‭ ‬الإنساني‭ ‬والمهني‭ ‬والأخلاقي‭ ‬بكل‭ ‬قوة‭ ‬مهما‭ ‬بلغت‭ ‬الآلام‭ ‬والأوجاع،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬أمر‭ ‬مستحيل،‭ ‬بل‭ ‬غير‭ ‬مطروح‭ ‬من‭ ‬الأساس،‭ ‬وأن‭ ‬رسالته‭ ‬سقيت‭ ‬بالدم‭ ‬والدموع‭ ‬والعرق‭ ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬الصمود‭ ‬والاستمرار‭.‬

تشير‭ ‬الاحصائيات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الصحفيين‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العدوان‭ ‬الغاشم‭ ‬قد‭ ‬ارتفع‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬106‭ ‬صحفيين‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬أوضحت‭ ‬لجنة‭ ‬حماية‭ ‬الصحفيين‭ ‬الدولية‭ ‬ومقرها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬أن‭ ‬الأسابيع‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬كانت‭ ‬الأكثر‭ ‬دموية‭ ‬على‭ ‬الاطلاق‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الصحفيين،‭ ‬إذ‭ ‬سجلت‭ ‬مقتل‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الصحفيين‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬وفي‭ ‬مكان‭ ‬واحد‭.‬

حقا،‭ ‬إن‭ ‬أصعب‭ ‬بل‭ ‬أقسي‭ ‬شيء‭ ‬قد‭ ‬يواجهه‭ ‬أي‭ ‬صحفي‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬الخبر،‭ ‬هو‭ ‬الصورة،‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬الدحدوح‭ ‬وهو‭ ‬يبكي‭ ‬ابنه‭ ‬الشهيد‭ ‬حمزة،‭ ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬اختار‭ ‬أن‭ ‬يناضل‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الحرب،‭ ‬لا‭ ‬من‭ ‬قاعات‭ ‬المؤتمرات،‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬مستغانمي‭.‬

لك‭ ‬الله‭ ‬أيها‭ ‬الدحدوح‭ ‬البطل‭ ‬الشجاع‭!!‬