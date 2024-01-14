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أيوب هذا الزمن

1/14/2024 3:15:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) منذ‭ ‬الأزل‭ ‬يبحث‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬عن‭ ‬رموز‭ ‬يلتف‭ ‬حولها،‭ ‬عن‭ ‬قدوة‭ ‬لا‭ ‬تباع‭ ‬ولا‭ ‬تشترى‭ ‬يسير‭ ‬خلفها،‭ ‬عن‭ ‬حنجرة‭ ‬صادقة‭ ‬تدافع‭ ‬عنه‭ ‬لأنها‭ ‬تقاسمه‭ ‬قدره‭ ‬من‭ ‬ساحات‭ ‬الحرب‭ ‬لا‭ ‬من‭ ‬قاعات‭ ‬المؤتمرات،‭ ‬لم‭ ‬يختر‭ ‬وائل‭ ‬الدحدوح‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬تلك‭ ‬الأيقونة،‭ ‬هو‭ ‬الصحفي‭ ‬الأعزل،‭ ‬رفعته‭ ‬الفواجع‭ ‬إلى‭ ‬قامة‭ ‬أمة،‭ ‬وفقد‭ ‬بعد‭ ‬آخر‭ ‬غدا‭ ‬رمز‭ ‬الصبر‭ ‬لشعب‭ ‬بأكمله،‭ ‬الرجل‭ ‬الجبار‭ ‬لفرط‭ ‬ضعفه‭ ‬الإنساني‭ ‬اعتاد‭ ‬أن‭ ‬يتحدى‭ ‬العدو‭ ‬بإخفاء‭ ‬دمعه،‭ ‬حتما‭ ‬سيبكي‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬في‭ ‬عزلته،‭ ‬أما‭ ‬الكاميرات‭ ‬فقد‭ ‬اعتاد‭ ‬أن‭ ‬يصور‭ ‬بها‭ ‬مآسي‭ ‬غيره،‭ ‬دعس‭ ‬على‭ ‬قلبه‭ ‬الأبوي‭ ‬ووقف‭ ‬صامدا‭ ‬أمام‭ ‬الموت‭ ‬وهو‭ ‬يخطف‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬ابنه‭ ‬البكر‭ ‬الذي‭ ‬أورثه‭ ‬لعنة‭ ‬الصحافة‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬المذابح‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬بيد‭ ‬مضمدة‭ ‬وذراع‭ ‬مكسورة‭ ‬اخترقها‭ ‬الرصاص‭ ‬أمسك‭ ‬وائل‭ ‬بيد‭ ‬ابنه‭ ‬الشهيد‭ ‬وقبلها‭ ‬مرارا،‭ ‬فيده‭ ‬هي‭ ‬ما‭ ‬نجا‭ ‬من‭ ‬جسد‭ ‬شوهه‭ ‬الحريق،‭ ‬سلام‭ ‬ليدين‭ ‬صامدتين‭ ‬تناوبتا‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬رسالة‭ ‬الحقيقة‭ ‬حد‭ ‬الموت‭.‬

تلك‭ ‬كانت‭ ‬أبلغ‭ ‬وأجمل‭ ‬الكلمات‭ ‬التي‭ ‬قيلت‭ ‬عن‭ ‬صلابة‭ ‬وصمود‭ ‬وآلام‭ ‬الدحدوح،‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬هذا‭ ‬الشعب‭ ‬الغزاوي‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬حول‭ ‬له‭ ‬ولا‭ ‬قوة‭ ‬إلا‭ ‬بالله‭ ‬العلي‭ ‬العظيم،‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬الأديبة‭ ‬الكبيرة‭ ‬أحلام‭ ‬مستغانمي‭ ‬لتعبر‭ ‬ببراعة‭ ‬فائقة‭ ‬عما‭ ‬يجول‭ ‬في‭ ‬خاطر‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬عربي‭ ‬يعتصر‭ ‬قلبه‭ ‬تضامنا‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الصحفي‭ ‬الهمام،‭ ‬واصفة‭ ‬إياه‭ ‬بأيوب‭ ‬هذا‭ ‬الزمن،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬استشهاد‭ ‬نجله‭ ‬الأكبر‭ ‬حمزة‭ ‬باستهداف‭ ‬من‭ ‬الاحتلال‭ ‬أثناء‭ ‬تغطية‭ ‬صحفية‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬ليدفع‭ ‬ثمنا‭ ‬غاليا‭ ‬لتغطيته‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬لتتواصل‭ ‬مسيرته‭ ‬مع‭ ‬المآسي‭ ‬والآلام‭ ‬حيث‭ ‬استشهد‭ ‬12‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬عائلته،‭ ‬بينهم‭ ‬ابنه‭ ‬وابنته‭ ‬وزوجته‭ ‬وحفيده،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تعرضه‭ ‬للإصابة‭ ‬برصاص‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الغاشم‭.‬

الدحدوح‭ ‬فعليا‭ ‬أصبح‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬إنسان،‭ ‬فهو‭ ‬لم‭ ‬يستسلم‭ ‬أو‭ ‬ينكسر،‭ ‬فبعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬دفن‭ ‬ابنه‭ ‬البكر‭ ‬واصل‭ ‬عمله‭ ‬عبر‭ ‬قناة‭ ‬الجزيرة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬عزمه‭ ‬على‭ ‬المواصلة‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬واجبه‭ ‬الإنساني‭ ‬والمهني‭ ‬والأخلاقي‭ ‬بكل‭ ‬قوة‭ ‬مهما‭ ‬بلغت‭ ‬الآلام‭ ‬والأوجاع،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬أمر‭ ‬مستحيل،‭ ‬بل‭ ‬غير‭ ‬مطروح‭ ‬من‭ ‬الأساس،‭ ‬وأن‭ ‬رسالته‭ ‬سقيت‭ ‬بالدم‭ ‬والدموع‭ ‬والعرق‭ ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬الصمود‭ ‬والاستمرار‭.‬

تشير‭ ‬الاحصائيات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الصحفيين‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العدوان‭ ‬الغاشم‭ ‬قد‭ ‬ارتفع‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬106‭ ‬صحفيين‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬أوضحت‭ ‬لجنة‭ ‬حماية‭ ‬الصحفيين‭ ‬الدولية‭ ‬ومقرها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬أن‭ ‬الأسابيع‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬كانت‭ ‬الأكثر‭ ‬دموية‭ ‬على‭ ‬الاطلاق‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الصحفيين،‭ ‬إذ‭ ‬سجلت‭ ‬مقتل‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الصحفيين‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬وفي‭ ‬مكان‭ ‬واحد‭.‬

حقا،‭ ‬إن‭ ‬أصعب‭ ‬بل‭ ‬أقسي‭ ‬شيء‭ ‬قد‭ ‬يواجهه‭ ‬أي‭ ‬صحفي‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬الخبر،‭ ‬هو‭ ‬الصورة،‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬الدحدوح‭ ‬وهو‭ ‬يبكي‭ ‬ابنه‭ ‬الشهيد‭ ‬حمزة،‭ ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬اختار‭ ‬أن‭ ‬يناضل‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الحرب،‭ ‬لا‭ ‬من‭ ‬قاعات‭ ‬المؤتمرات،‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬مستغانمي‭.‬

لك‭ ‬الله‭ ‬أيها‭ ‬الدحدوح‭ ‬البطل‭ ‬الشجاع‭!!‬

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