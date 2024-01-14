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سائقة الرالي السعودية مها الحملي تكشف تفاصيل انقلاب سيارتها

1/14/2024 3:15:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت‭ ‬سائقة‭ ‬الرالي‭ ‬السعودية،‭ ‬مها‭ ‬الحملي،‭ ‬من‭ ‬المستشفى،‭ ‬تفاصيل‭ ‬إنقاذ‭ ‬حياتها‭ ‬بعد‭ ‬حادث‭ ‬انقلاب‭ ‬سيارتها‭ ‬الذي‭ ‬تسبب‭ ‬بخروجها‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬رالي‭ ‬دكار‭ ‬2024‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬السعودية‭. ‬

وظهرت‭ ‬وهي‭ ‬راقدة‭ ‬على‭ ‬سرير‭ ‬المستشفى‭ ‬وتضع‭ ‬طوقًا‭ ‬طبيًا‭ ‬حول‭ ‬رقبتها،‭ ‬لتطمئن‭ ‬متابعيها‭ ‬على‭ ‬صحتها،‭ ‬وتكشف‭ ‬تفاصيل‭ ‬عملية‭ ‬إنقاذها‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬فيها‭ ‬مروحية‭ ‬نقلتها‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬الحادثة‭ ‬في‭ ‬الصحراء‭. ‬

وقالت‭ ‬‮«‬الحملي‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬‮«‬إنستجرام‮»‬،‭ ‬إنها‭ ‬تعرضت‭ ‬لحادث‭ ‬انقلاب‭ ‬مركبتها‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬سباق‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬بمئة‭ ‬متر،‭ ‬وعلقت‭ ‬داخل‭ ‬سيارتها،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يساعدها‭ ‬المتسابق‭ ‬السعودي‭ ‬هاني‭ ‬النومسي‭ ‬ويخرجها‭ ‬من‭ ‬السيارة،‭ ‬قبل‭ ‬وصول‭ ‬الإسعاف‭.‬

وشكرت‭ ‬سائقة‭ ‬الرالي‭ ‬‮«‬النومسي‮»‬‭ ‬ومسؤولي‭ ‬اللعبة‭ ‬الذين‭ ‬رافقوها‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬حيث‭ ‬تتلقى‭ ‬العلاج‭ ‬من‭ ‬رضوض‭ ‬لا‭ ‬تشكل‭ ‬خطورة‭ ‬على‭ ‬حياتها‭. ‬‮
‬وتداول‭ ‬متابعون‭ ‬للسباق‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬السعودية،‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬وصورًا‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬الحادثة،‭ ‬بدت‭ ‬فيه‭ ‬سيارة‭ ‬‮«‬الحملي‮»‬‭ ‬وقد‭ ‬تعرضت‭ ‬لأضرار‭ ‬كبيرة،‭ ‬بينما‭ ‬هبطت‭ ‬مروحية‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬لنقلها‭ ‬للعلاج‭. ‬‮

وانطلق‭ ‬رالي‭ ‬داكار‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬العُلا،‭ ‬يوم‭ ‬5‭ ‬يناير‭ ‬الجاري،‭ ‬ويستمر‭ ‬حتى‭ ‬19‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته،‭ ‬ويشارك‭ ‬فيه‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬السائقين‭ ‬العالميين،‭ ‬بجانب‭ ‬10‭ ‬سائقين‭ ‬سعوديين،‭ ‬بينهم‭ ‬‮«‬الحملي‮»‬،‭ ‬قبل‭ ‬خروجها‭ ‬من‭ ‬السباق‭ ‬بسبب‭ ‬الحادث‭.‬

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