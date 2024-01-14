زفاف في مدرسة برفح انتصارًا للحياة على الموت والحرب في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ارتدت‭ ‬أفنان‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬17‭ ‬عاماً‭ ‬ثوبًا‭ ‬فلسطينيًا‭ ‬أبيض‭ ‬مطرزًا‭ ‬بالأحمر‭ ‬بمناسبة‭ ‬زواجها‭ ‬من‭ ‬مصطفى‭ ‬وعمره‭ ‬26‭ ‬عاماً،‭ ‬وقد‭ ‬ارتدى‭ ‬سترة‭ ‬سوداء‭ ‬بلا‭ ‬أكمام‭ ‬وبنطال‭ ‬جينز‭. ‬

وجرت‭ ‬مراسم‭ ‬الزفاف‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬لم‭ ‬يخطر‭ ‬في‭ ‬بال‭ ‬العريسين‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬دراسي‭ ‬تكدست‭ ‬فيه‭ ‬الملابس،‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬تابعة‭ ‬لوكالة‭ ‬إغاثة‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬الأونروا‭). ‬تعثرت‭ ‬خططهما‭ ‬مع‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬داخل‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬قال‭ ‬أيمن‭ ‬شملخ،‭ ‬عم‭ ‬العريس،‭ ‬‮«‬طُلب‭ ‬منا‭ ‬أن‭ ‬نُخلي‭ ‬منازلنا‮»‬‭ ‬عندما‭ ‬طالت‭ ‬الضربات‭ ‬الأولى‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬

حدث‭ ‬ذلك‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عمليتها‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭ ‬بهدف‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬حماس‭ ‬وتحرير‭ ‬الرهائن‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

وأضاف‭ ‬شملخ‭ ‬‮«‬جئنا‭ ‬إلى‭ ‬رفح‮»‬،‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬هرباً‭ ‬من‭ ‬القتال‭ ‬الدائر‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وحركة‭ ‬حماس،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬النازحين‭ ‬الذين‭ ‬قدرت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬عددهم‭ ‬بنحو‭ ‬1٫9‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2٫4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬استقرينا‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬والخيام‭. ‬دُمر‭ ‬المنزل‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يسكنه‭ ‬العروسان،‭ ‬ومع‭ ‬استمرار‭ ‬الحرب‭ ‬وجدنا‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬لهما‭ ‬أن‭ ‬يتزوجا‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬محمد‭ ‬جبريل،‭ ‬والد‭ ‬العروس،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التجهيزات‭ ‬المعتادة‭ ‬لحفل‭ ‬الزفاف‭ ‬غير‭ ‬متوافرة‮»‬‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬إقامة‭ ‬عرس‭ ‬تقليدي‭ ‬لكن‭ ‬الملابس‭ ‬متوافرة‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬نادرة‭ ‬وباهظة‭ ‬الثمن‮»‬‭. ‬

تمكنت‭ ‬أفنان‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الملابس،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬مستحضرات‭ ‬التجميل‭ ‬وأحمر‭ ‬الشفاه‭. ‬وبدت‭ ‬زينتها‭ ‬متناقضة‭ ‬مع‭ ‬مشاهد‭ ‬الحرمان‭ ‬والجوع‭ ‬وبرك‭ ‬الماء‭ ‬التي‭ ‬خلفها‭ ‬المطر‭ ‬والمراحيض‭ ‬التي‭ ‬يضطر‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص‭ ‬الى‭ ‬تقاسمها‭.

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وتحت‭ ‬أنظار‭ ‬حشد‭ ‬تجمع‭ ‬في‭ ‬باحة‭ ‬المدرسة‭ ‬وممراتها،‭ ‬ركب‭ ‬الزوجان‭ ‬سيارة‭ ‬سوداء‭ ‬توجهت‭ ‬بهما‭ ‬إلى‭ ‬الخيمة‭ ‬التي‭ ‬سيقيمان‭ ‬فيها‭. ‬وقال‭ ‬والد‭ ‬العروس‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬شعب‭ ‬يحب‭ ‬الحياة‭ ‬رغم‭ ‬الموت‭ ‬والقتل‭ ‬والدمار‮»‬‭.‬