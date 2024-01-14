هل يستطيع منتدى دافوس كسرَ الجمود بشأن الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي؟

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منذ أكثر من عام بقليل، أصبح الذكاء الاصطناعي اتّجاهًا سائدًا بفضل نظام شات جي بي تي الشهير، التابع لشركة أوبن أي آي (OpenAI). بعث ذلك الأمل في عصر جديد حيث يمكن للتكنولوجيا أن تتجاوز القدرات البشرية. لكنّه كان أيضًا بمثابة نداء تنبيه للحكومات إلى مخاطر التكنولوجيا، بدءًا من تعكير الديمقراطية وصولاً إلى رؤية الملايين من البشر، نساءً ورجالاً، عاطلين.ات عن العمل.

والآن، دخلت الجغرافيا السياسية المعادلةَ بدورها، مع إدراك الدول أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرّد تكنولوجيا: فهو أيضا سلاح سياسي واقتصادي. حيث تقود الصين والولايات المتحدّة السّباق. وهكذا، ظهرت دعوات للتعديل من داخل القطاع نفسه، وحتّى من قِبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ورغم عدم ظهور حلّ دولي بـ"مقاس واحد يناسب الجميع"، فقد اتّفقت البلدان على الحاجة إلى نماذج ذكاء اصطناعي شفّافة وجديرة بالثقة.

وقال روبرت تراجر، مدير مبادرة أكسفورد مارتن لحوكمة الذكاء الاصطناعي في جامعة أكسفورد، خلال قمّة سياسات الذكاء الاصطناعي بزيوريخ في نوفمبر الماضي: "لا يوجد إجماع في جميع أنحاء العالم حول المجالات التنظيمية التي ينبغي تدويلها"، شارحًا أنّه "لدى البلدان قيم مجتمعية مختلفة عندما يتعلّق الأمر بالشفافية والخصوصية."

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الآلة والأخلاق.. تحديات الذكاء الاصطناعي

تُواجه سويسرا - التي تُعتَبَر إحدى الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي - تحديات أخلاقية أيضاً.

في ظلّ ذلك، قال المنتدى الاقتصادي العالمي إنه يريد تولّي زمام الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وانتهاز فرصة انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس للتركيز على "حواجز الحماية والحوكمة والمبادئ التوجيهة الخاصة بالابتكار"، وفقا للمدير للمنتدى جيريمي جورجنز، الذي يشرف على عمل المنتدى في مجال التكنولوجيا والابتكار. وقد أُطلق في يونيو 2023، تحالف حوكمة الذكاء الاصطناعيرابط خارجي ، الذي يجمع مختلف الحكومات والأكاديميين.ات وأكثر من 40 شركة، بما في ذلك أوبن أي آي، وعمالقة التكنولوجيا مثل مايكروفست وألفابيت وميتا، والّذي نظّم أوّل نشاط له في سان فرانسيسكو في نوفمبر الماضي.

وتحت شعار "إعادة بناء الثقة"، يمثّل الاجتماع السنوي لمنتدى دافوس بسويسرا، والذي يبدأ في 15 يناير الجاري، فرصةً للمنتدى الاقتصادي العالمي لإظهار قدرته على سدّ الفجوات وإقناع البلدان باتخاذ إجراءات ملموسة من أجل التطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي. لكنّ المنتدى يواجه عقبات ضخمة يجب التغلّب عليها إذا ما رغب الحدث المنتظم في المنتجع الجبلي السويسري في تحقيق تقدّم.

حتّى تكون كلّ الدول على نفس المستوى

كي يحرز تقدّمًا، سيتعيّن على المنتدى الاقتصادي العالمي إيجاد أرضية مشتركة بين الدول في وقت تتكاثر فيه المبادرات الوطنية، وفق خبراء وخبيرات الذكاء الاصطناعي. وحسب مرصد سياسات الذكاء الاصطناعي التابع لمنظمة التعاون الأقتصادي والتنمية رابط خارجي (OECD)، فإنه يوجد حاليًا أكثر من 700 مبادرة وطنية لسياسة الذكاء الاصطناعي من 60 دولة وإقليمًا.

وتعكس هذه المبادرات وجهات النظر المتباينة بين الدول بشأن دور التنظيم (التعديل) والغرض منه. وفي يوليو الماضي، أدخلت الهيئات التنظيمية الصينية قواعد بشأن خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدية بغرض محدّد، هو منع تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يتعارض مع القيم "الاشتراكية" ويقوّض نظام بكين. وقد تمّ تطبيق تقنية التعرّف على الوجه على الصعيد الوطني كوسيلة للحفاظ على النظام العام.

ويتناقض هذا الأمر مع المبادرات في أوروبا التي تعطي الأولوية لحماية الحقوق الأساسية. فعلى سبيل المثال، يقيّد قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، الذي وافقت عليه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي، بشدّة استخدام تقنيات التعرّف على الوجه والذكاء الاصطناعي في التسجيل الاجتماعي على أساس السلوك الاجتماعي أو الخصائص الشخصية.

وقال بول نيميتز، المستشار الرئيسي لشؤون التحول الرقمي في المفوضية الأوروبية، في قمة سياسات الذكاء الاصطناعي إنّ: "قانون الاتحاد الأوروبي بشأن الذكاء الاصطناعي هو أوّل قانون يبني جسراً بين عالم التكنولوجيا والديمقراطية".

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