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استشهاد مصور قناة الغد في شمال غزة

1/14/2024 3:13:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد مصور قناة ((الغد)) في شمال غزة، يزن الزويدي، الأحد، إثر استهداف قوات الاحتلال له.

والتحق يزن عماد الزويدي، الذي استشهد عن عمر ناهز 27 عاما، بالعمل في قناة ((الغد)) منذ 6 سنوات، شارك خلالها بالتغطيات والحروب والأحداث التي شهدها قطاع غزة خلال تلك السنوات.

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