استشهاد مصور قناة الغد في شمال غزة
التاريخ
1/14/2024 3:13:01 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد مصور قناة ((الغد)) في شمال غزة، يزن الزويدي، الأحد، إثر استهداف قوات الاحتلال له.
والتحق يزن عماد الزويدي، الذي استشهد عن عمر ناهز 27 عاما، بالعمل في قناة ((الغد)) منذ 6 سنوات، شارك خلالها بالتغطيات والحروب والأحداث التي شهدها قطاع غزة خلال تلك السنوات.
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