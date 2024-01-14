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تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

1/14/2024 3:13:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة في اغلب المناطق غائمة جزئياً الى غائمة في شمال ووسط المملكة، ويتوقع باذن الله هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى الغربية .


ليـــلاً: تتناقص كميات الغيوم وتسود أجواء باردة مع رياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه، ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

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