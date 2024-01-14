Monday, 15 January 2024 12:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد فلسطينييْن برصاص الاحتلال شمال الخليل

1/14/2024 3:13:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد فلسطينيان، اليوم الأحد، برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.


وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أبلغتها باستشهاد الشابين أحمد جبارين، وجلال جبارين، برصاص قوات الاحتلال قرب بلدة سعير.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN14012024000208011052ID1107719684

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث