نتنياهو: الحرب ستستغرق شهورا وسنرفع ميزانيتها
التاريخ
1/14/2024 3:13:00 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن رفع ميزانية الحرب مقابل تخفيض ميزانية بقية الوزارات.
وقال "نتنياهو"، إن الحرب ستستغرق شهورًا لذلك سنرفع ميزانيتها.
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