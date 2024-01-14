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قصف أمريكي بريطاني يستهدف اليمن

1/14/2024 3:13:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين أن قصفا أمريكيا بريطانيا استهدف جبل جدع بمديرية اللحية شمال مدينة الحديدة.

وأفادت بوجود تحليق كثيف للطائرات الحربية الأمريكية في سماء محافظة الحديدة.

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