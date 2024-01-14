قصف أمريكي بريطاني يستهدف اليمن

قصف أمريكي بريطاني يستهدف اليمن
التاريخ
1/14/2024 3:13:00 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين أن قصفا أمريكيا بريطانيا استهدف جبل جدع بمديرية اللحية شمال مدينة الحديدة.
وأفادت بوجود تحليق كثيف للطائرات الحربية الأمريكية في سماء محافظة الحديدة.
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