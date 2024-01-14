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اعلان صادر عن البنك المركزي الأردني

1/14/2024 3:13:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طرح البنك المركزي، نيابة عن الحكومة، اليوم الأحد، سندات خزينة أردنية بالمزاد بقيمة 150 مليون دينار.
وبحسب الإصدار رقم (03) لعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية فإن السندات البالغة قيمتها 150 مليون دينار تستحق في 16 كانون الثاني 2029.
وأشار الإصدار إلى أن تاريخ المزاد سيكون يوم غد الإثنين، فيما سيكون تاريخ التسوية في 16 كانون الثاني.

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