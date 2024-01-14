تدهور مركبة في عمان
التاريخ
1/14/2024 3:12:59 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقع حادث تدهور مركبة في منطقة مرج الحمام بالعاصمة عمان، مساء الأحد .
وقال مصدر امني ان الجهات المعنية تعاملت مع الحادث الذي اقتصر على اضرار مادية بدون وقع اصابات .
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