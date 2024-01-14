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مرصد الزلازل يسجل زلزالا في البحر الميت

1/14/2024 3:12:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - سجل مرصد الزلازل الأردني ، اليوم الأحد، زلزالا بقوة 2.8 ريختر في منطقة جنوب البحر الميت ، وفق رئيس المرصد المهندس غسان سويدان.
وقال سويدان لموقع الوكيل الاخباري إن الزلزال المسجل في تمام الساعة 01:45:19 من ظهر اليوم الأحد، وكان على عمق 15 كم.

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