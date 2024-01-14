مرصد الزلازل يسجل زلزالا في البحر الميت
التاريخ
1/14/2024 3:12:59 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - سجل مرصد الزلازل الأردني ، اليوم الأحد، زلزالا بقوة 2.8 ريختر في منطقة جنوب البحر الميت ، وفق رئيس المرصد المهندس غسان سويدان.
وقال سويدان لموقع الوكيل الاخباري إن الزلزال المسجل في تمام الساعة 01:45:19 من ظهر اليوم الأحد، وكان على عمق 15 كم.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN14012024000208011052ID1107719677
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.