خطاب ناري لـ ابو عبيدة بعد 100 يوم من بدء الحرب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن المقاومة استهدفت وأخرجت عن الخدمة 1000 آلية عسكرية صهيونية خلال 100 يوم في غزةوأضاف أبو عبيدة، في كلمة مصورة، الأحد، أن المقاومة كبدت العدو وما زالت تكبده خسائر باهظة تفوق كلفتها ما تكبده في 7 أكتوبر.وجدد التأكيد على أن جرائم العدو ارتفعت وحكومته تعمل على سحق شعبنا وتدمير مقدساته في الضفة والقدس والداخل وغزة، وبات قادة العدو يتلذذون بقتل أسرانا ويشددون الخناق على غزة لإرضاء غرائز جمهورهم .



وأضاف أن ما حدث في السابع من أكتوبر جاء رداً على مجازر العدو ضد شعبنا منذ مئة عام.



وأكد أبو عبيدة أن معركة "طوفان الأقصى" مفصلية في تاريخ شعبنا وأمتنا، وصرخة دوت لتحرر كل الأمم والشعوب المستعمرة وأعطت نموذجاً كيف للكف أن تناطح المخرز.



وتابع:" نذكر المتواطئين والعاجزين من قوى العالم الذي تحكمه شريعة الغاب قبل السابع من أكتوبر بالعدوان على أقصانا".



وأشار إلى أن "جل ما استهدفنا به العدو من ذخائر وأسلحة من الصناعة العسكرية لكتائب القسام".

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