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عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون منذ 24 ساعة للإفراج عن الأسرى

1/14/2024 3:12:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - واصل عشرات آلاف الإسرائيليين في "تل أبيب"، الأحد، تظاهرهم منذ 24 ساعة، للمطالبة بالإفراج عن نحو 239 أسيرا محتجزا في قطاع غزة، وذلك تزامنًا مع مرور 100 يوم على أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" (خاصة)، إن "عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون منذ قرابة 24 ساعة، في ساحة متحف تل أبيب، وسط المدينة، تزامنًا مع مرور 100 يوم على أسر نحو 239 إسرائيليًا من منطقة غلاف غزة"، في هجوم نفذته حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى.
ووفق الصحيفة، "رفع المتظاهرون شعار: 100 يوم وليلة من الجحيم، ودعا أهالي الأسرى، الإسرائيليين للمشاركة في التظاهرات الضاغطة على الحكومة للعمل على الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة".

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