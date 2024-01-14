المملكة على موعد مع اجواء باردة جدًا وامطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رجحت مواقع مختصة بالطقس الى احتمالية تشكل فترة نشطة "وباردة جداً" في المملكة خلال الثلث الاخير من هذا الشهر بمشيئة الله .

واشارت ان الخرائط تظهر بشكل مبدئي نشاط الهطول المطري في الجزيرة العربية والذي يشمل اجزاء من السعودية واليمن , بالاضافة الى الاردن وفلسطين وسوريا ولبنان ومصر والعراق وتركيا وما حولها ، في هذه الفترة .

ومن المتوقع ان تبدأ فترة نشطة للموجة المدارية الرطبة في المنطقة مع وصول الكتلة الرطبة اليها , وهذا يعني أن هنالك احتمالًا لزيادة هطول الأمطار، خاصةً في أواخر هذا الشهر , والفترة النشطة تتمثل بالتالي زيادة هطول الأمطار،وزيادة الحمل الحراري ، وانخفاض الضغط الجوي .

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