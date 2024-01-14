المملكة على موعد مع اجواء باردة جدًا وامطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رجحت مواقع مختصة بالطقس الى احتمالية تشكل فترة نشطة "وباردة جداً" في المملكة خلال الثلث الاخير من هذا الشهر بمشيئة الله .
واشارت ان الخرائط تظهر بشكل مبدئي نشاط الهطول المطري في الجزيرة العربية والذي يشمل اجزاء من السعودية واليمن , بالاضافة الى الاردن وفلسطين وسوريا ولبنان ومصر والعراق وتركيا وما حولها ، في هذه الفترة .
ومن المتوقع ان تبدأ فترة نشطة للموجة المدارية الرطبة في المنطقة مع وصول الكتلة الرطبة اليها , وهذا يعني أن هنالك احتمالًا لزيادة هطول الأمطار، خاصةً في أواخر هذا الشهر , والفترة النشطة تتمثل بالتالي زيادة هطول الأمطار،وزيادة الحمل الحراري ، وانخفاض الضغط الجوي .
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