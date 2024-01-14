الكويت.. وقفة تضامنية مع غزة بعد 100 يوم من الحرب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت القوى السياسية والمدنية الكويتية، اليوم الأحد، في ساحة الإرادة، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بعد مرور 100 يوم على معركة "طوفان الأقصى" وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.
وحملوا لافتات كتب عليها "لا اعتراف لا صلح لا تفاوض"، "شكرا اليمن وجنوب أفريقيا"، "حربنا ضد الكيان الصهيوني وحماته الإمبرياليين"، كما رفعوا أعلام فلسطين واليمن وجنوب أفريقيا.
وحيا المشاركون في الوقفة دولة جنوب أفريقيا "تقديراً لموقفها في مقاضاة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية".
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