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الكويت.. وقفة تضامنية مع غزة بعد 100 يوم من الحرب

1/14/2024 3:12:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت القوى السياسية والمدنية الكويتية، اليوم الأحد، في ساحة الإرادة، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بعد مرور 100 يوم على معركة "طوفان الأقصى" وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.
وحملوا لافتات كتب عليها "لا اعتراف لا صلح لا تفاوض"، "شكرا اليمن وجنوب أفريقيا"، "حربنا ضد الكيان الصهيوني وحماته الإمبرياليين"، كما رفعوا أعلام فلسطين واليمن وجنوب أفريقيا.
وحيا المشاركون في الوقفة دولة جنوب أفريقيا "تقديراً لموقفها في مقاضاة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية".

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