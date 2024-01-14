حوار مع داود كتاب بعد 100 يوم على طوفان الأقصى و الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة

(MENAFN
- Amman Net)
اللجنة المالية في مجلس النواب، تواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024، لتناقش موازنة وزارة الداخلية ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، ومديرية الأمن العام.
الأجهزة الامنية المختصة تعثر على شاب ثلاثيني متوفى داخل مركبته جنوب العاصمة عمان، الليلة الماضية، وجرى تحويل الجثة للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.
ارتفاع ودائع البنوك 2.8% نهاية تشرين الثاني الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، وفقا لبيانات البنك المركزي الأردني.
قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفد فجر الأحد سلسلة اقتحامات جديدة شملت مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
غرق عشرات مراكز الإيواء التي تؤوي عشرات آلاف الفلسطينيين في المناطق الشمالية والجنوبية من قطاع غزة، بعد دخول مياه الأمطار المختلطة مع مياه الصرف الصحي
تبقى الأجواء، باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئياً إلى غائمة، ويتوقع هطلان زخات خفيفة إلى متوسطة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. حوار مع داود كتاب بعد 100 يوم على طوفان الأقصى و الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة 01/14/2024 - 18:08 علي جادالله فيديو أضف تعليقكRadio Al-Balad
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