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حوار مع داود كتاب بعد 100 يوم على طوفان الأقصى و الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة

1/14/2024 3:12:45 PM

(MENAFN- Amman Net)
  • اللجنة المالية في مجلس النواب، تواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024، لتناقش موازنة وزارة الداخلية ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، ومديرية الأمن العام.
  • الأجهزة الامنية المختصة تعثر على شاب ثلاثيني متوفى داخل مركبته جنوب العاصمة عمان، الليلة الماضية، وجرى تحويل الجثة للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.
  • ارتفاع ودائع البنوك 2.8% نهاية تشرين الثاني الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، وفقا لبيانات البنك المركزي الأردني.
  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفد فجر الأحد سلسلة اقتحامات جديدة شملت مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
  • غرق عشرات مراكز الإيواء التي تؤوي عشرات آلاف الفلسطينيين في المناطق الشمالية والجنوبية من قطاع غزة، بعد دخول مياه الأمطار المختلطة مع مياه الصرف الصحي
  • تبقى الأجواء، باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئياً إلى غائمة، ويتوقع هطلان زخات خفيفة إلى متوسطة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. حوار مع داود كتاب بعد 100 يوم على طوفان الأقصى و الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة 01/14/2024 - 18:08 علي جادالله فيديو أضف تعليقكRadio Al-Balad

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