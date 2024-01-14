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الاحتلال يقتحم إذنا ويطلق النار على منزل

1/14/2024 3:12:23 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة إذنا غرب الخليل، وأطلقت النار صوب أحد المنازل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت حارة أبو جحيشة وسط بلدة إذنا، وأطلقت الرصاص الحي بكثافة على منزل مواطن، دون أن يبلغ عن إصابات، حتى إعداد الخبر.

وأضافت أن قوات الاحتلال نفذت جولة استفزازية في أحياء ووسط البلدة، تزامنا مع إغلاقها كافة الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية للبلدة.


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