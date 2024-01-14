الاحتلال يقتحم إذنا ويطلق النار على منزل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة إذنا غرب الخليل، وأطلقت النار صوب أحد المنازل.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت حارة أبو جحيشة وسط بلدة إذنا، وأطلقت الرصاص الحي بكثافة على منزل مواطن، دون أن يبلغ عن إصابات، حتى إعداد الخبر.
وأضافت أن قوات الاحتلال نفذت جولة استفزازية في أحياء ووسط البلدة، تزامنا مع إغلاقها كافة الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية للبلدة.
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