وزير الداخلية يشدد على التعاون بين الجهات الرسمية والأمم المتحدة لدخول الاحتياجات الأساسية لغزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/شدد وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، على ضرورة تعزيز التعاون ما بين الجهات الرسمية ومؤسسة الأمم المتحدة، لتأمين دخول الاحتياجات الإنسانية الأساسية والوقود إلى قطاع غزة.
جاء ذلك خلال لقاء اللواء هب الريح، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الأحد، وكيل الأمين العام لشؤون السلامة والأمن في الأمم المتحدة جيل ميشو.
وثمن هب الريح، جهود مؤسسات الأمم المتحدة في تقديم الدعم لفلسطين، خاصة خلال فترة العداون الإسرائيلي على قطاع غزة.
من جانبه، أعرب المسؤول الأممي عن قلقه للأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأسفه لسقوط ضحايا مدنيين، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة بكافة هيئاتها تعمل من أجل التوصل لوقف إطلاق النار وتأمين دخول الاحتياجات الإنسانية الأساسية الى قطاع غزة.
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