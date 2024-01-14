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وزير الداخلية يشدد على التعاون بين الجهات الرسمية والأمم المتحدة لدخول الاحتياجات الأساسية لغزة

1/14/2024 3:12:22 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/شدد وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، على ضرورة تعزيز التعاون ما بين الجهات الرسمية ومؤسسة الأمم المتحدة، لتأمين دخول الاحتياجات الإنسانية الأساسية والوقود إلى قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء هب الريح، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الأحد، وكيل الأمين العام لشؤون السلامة والأمن في الأمم المتحدة جيل ميشو.

وثمن هب الريح، جهود مؤسسات الأمم المتحدة في تقديم الدعم لفلسطين، خاصة خلال فترة العداون الإسرائيلي على قطاع غزة.

من جانبه، أعرب المسؤول الأممي عن قلقه للأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأسفه لسقوط ضحايا مدنيين، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة بكافة هيئاتها تعمل من أجل التوصل لوقف إطلاق النار وتأمين دخول الاحتياجات الإنسانية الأساسية الى قطاع غزة.


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