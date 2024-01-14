الاحتلال يقتحم نحالين غرب بيت لحم
التاريخ
1/14/2024 3:12:22 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة نحالين، غرب بيت لحم .
وأفاد رئيس بلدية نحالين جمال نجاحرة، بأن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، كما نصبت نصبت حاجزا على المدخل الشمالي للبلدة وأوقفت المركبات وفتشتها.
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