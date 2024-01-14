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الاحتلال يقتحم نحالين غرب بيت لحم

1/14/2024 3:12:22 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة نحالين، غرب بيت لحم .

وأفاد رئيس بلدية نحالين جمال نجاحرة، بأن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، كما نصبت نصبت حاجزا على المدخل الشمالي للبلدة وأوقفت المركبات وفتشتها.

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