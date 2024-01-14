Monday, 15 January 2024 12:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اختتام بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد للمهد العربي

1/14/2024 3:07:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقيمت بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للمهد العربي التي تأتي ضمن إطار موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد في نسخته التاسعة.


وتضمنت بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد للمهد العربي 3 سباقات لمسافة 2000 متر منها سباقان للمحترفين فئتي الذكور والإناث وسباق مختلط للملاك، حيث أقيمت المنافسات في قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة.


وفي شوط المحترفين فئة الذكور، توج عبدالله سلمان المعاودة بالمركزين الأول والثاني على التوالي تاركًا المركز الثالث للمالك عدنان سلمان.


وفي سباق السلوقي فئة الإناث للمحترفين أيضا، فاز تركي الرميحي بالمركز الأول ثم ذياب الرميحي بالمركز الثاني وراشد الرميحي في المركز الثالث.


وعلى مستوى شوط الملاك للذكور والإناث معا، أحرز خالد سلمان المعاودة المركز الأول متفوقًا على عدنان سلمان صاحب المركز الثاني وأحمد محبوب الذي جاء في المركز الثالث.


وكانت مسابقات المهد العربي بدأت بإقامة بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قبل نحو أسبوعين بإقامة 3 سباقات للفئات ذاتها.


ويعد موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد من الفعاليات الرئيسية على روزنامة اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي ويأتي بهدف إحياء الموروث البري ومسابقات الصيد في مملكة البحرين.


وبالإضافة إلى مسابقات المهد العربي، يتضمن الموسم مسابقات الصيد بالصقور، وسباقات الخيل العربي الأصيلة، وسباقات الهجن، وفعاليات أخرى تتعلق بالموروث البري الذي تشتهر فيه البحرين ودول الخليج.

MENAFN14012024000055011008ID1107719614

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث