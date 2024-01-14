اختتام بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد للمهد العربي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أقيمت بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للمهد العربي التي تأتي ضمن إطار موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد في نسخته التاسعة.





وتضمنت بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد للمهد العربي 3 سباقات لمسافة 2000 متر منها سباقان للمحترفين فئتي الذكور والإناث وسباق مختلط للملاك، حيث أقيمت المنافسات في قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة.





وفي شوط المحترفين فئة الذكور، توج عبدالله سلمان المعاودة بالمركزين الأول والثاني على التوالي تاركًا المركز الثالث للمالك عدنان سلمان.





وفي سباق السلوقي فئة الإناث للمحترفين أيضا، فاز تركي الرميحي بالمركز الأول ثم ذياب الرميحي بالمركز الثاني وراشد الرميحي في المركز الثالث.





وعلى مستوى شوط الملاك للذكور والإناث معا، أحرز خالد سلمان المعاودة المركز الأول متفوقًا على عدنان سلمان صاحب المركز الثاني وأحمد محبوب الذي جاء في المركز الثالث.





وكانت مسابقات المهد العربي بدأت بإقامة بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قبل نحو أسبوعين بإقامة 3 سباقات للفئات ذاتها.





ويعد موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد من الفعاليات الرئيسية على روزنامة اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي ويأتي بهدف إحياء الموروث البري ومسابقات الصيد في مملكة البحرين.





وبالإضافة إلى مسابقات المهد العربي، يتضمن الموسم مسابقات الصيد بالصقور، وسباقات الخيل العربي الأصيلة، وسباقات الهجن، وفعاليات أخرى تتعلق بالموروث البري الذي تشتهر فيه البحرين ودول الخليج.