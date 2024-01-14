محافظة العاصمة تطلق ماراثون كن محفزًا لذوي الهمم

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- Akhbar Al Khaleej) نظمت محافظة العاصمة وجمعية المحفزين البحرينية لذوي الإعاقة ، ماراثون "كن محفزاً" لذوي الهمم ، وذلك في مشروع "واتر جاردن سيتي" وسط مشاركة مراكز ذوي العزيمة والمراكز الشبابية، وجمع من المواطنين والمقيمين ومؤسسات المجتمع المدني.
وبهذه المناسبة، أكد حسن عبدالله المدني نائب محافظ العاصمة أن دعم محافظة العاصمة لذوي الهمم له دور أساسي في رفع مستوى العزيمة والإرادة لديهم من أجل تحقيق تطلعاتهم، مشيراً إلى أن محافظة العاصمة تولي اهتماما كبيرًا لذوي الهمم وتفعيل دورهم ودمجهم في المجتمع، وذلك تفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية وبما يتسق مع أهداف برنامج "العاصمة محافظة صحية".
من جانبه، تقدم رئيس جمعية المحفزين البحرينية لذوي الإعاقة رياض المرزوق بالشكر لمحافظة العاصمة على دعمها ومشاركتها في الفعالية بما يظهر حرصها على تعزيز التضامن المجتمعي وتحقيق التكافؤ بين جميع أفراد المجتمع.
وقد تضمنت الفعالية إقامة ماراثون لمسافة 4 كيلو متر للكبار ومسافة 500 متر للصغار، واحتوى موقع المارثون على معرض فني مصاحب لذوي الاحتياجات الخاصة، وقسم للتوعية الصحية بمشاركة المستشفيات والمراكز الطبية.
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