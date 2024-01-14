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محافظة العاصمة تطلق ماراثون كن محفزًا لذوي الهمم

1/14/2024 3:07:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت محافظة العاصمة وجمعية المحفزين البحرينية لذوي الإعاقة ، ماراثون "كن محفزاً" لذوي الهمم ، وذلك في مشروع "واتر جاردن سيتي" وسط مشاركة مراكز ذوي العزيمة والمراكز الشبابية، وجمع من المواطنين والمقيمين ومؤسسات المجتمع المدني.

وبهذه المناسبة، أكد حسن عبدالله المدني نائب محافظ العاصمة أن دعم محافظة العاصمة لذوي الهمم له دور أساسي في رفع مستوى العزيمة والإرادة لديهم من أجل تحقيق تطلعاتهم، مشيراً إلى أن محافظة العاصمة تولي اهتماما كبيرًا لذوي الهمم وتفعيل دورهم ودمجهم في المجتمع، وذلك تفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية وبما يتسق مع أهداف برنامج "العاصمة محافظة صحية".

من جانبه، تقدم رئيس جمعية المحفزين البحرينية لذوي الإعاقة رياض المرزوق بالشكر لمحافظة العاصمة على دعمها ومشاركتها في الفعالية بما يظهر حرصها على تعزيز التضامن المجتمعي وتحقيق التكافؤ بين جميع أفراد المجتمع.

وقد تضمنت الفعالية إقامة ماراثون لمسافة 4 كيلو متر للكبار ومسافة 500 متر للصغار، واحتوى موقع المارثون على معرض فني مصاحب لذوي الاحتياجات الخاصة، وقسم للتوعية الصحية بمشاركة المستشفيات والمراكز الطبية.

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