وزير الداخلية يهنئ جلالة الملك وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة اليوم الدبلوماسي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعرب الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية عن خالص التهاني والتبريكات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين، الذي يوافق الرابع عشر من يناير من كل عام.
وأعرب وزير الداخلية، عن فخره واعتزازه بما حققته الدبلوماسية البحرينية من مستوى حضاري رفيع بفضل قيمها النبيلة النابعة من الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ، التي عززت مكانة وحضور مملكة البحرين على المستوى الإقليمي والعربي والدولي، لتكون مثالًا يحتذى به في سياستها الخارجية المتزنة المستمدة من هويتها الوطنية العروبية الأصيلة، والمبنية على مد جسور التعاون وتوطيد العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة.
وهنأ وزير الداخلية بهذه المناسبة، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وكافة العاملين في البعثات الدبلوماسية البحرينية ومنتسبي الوزارة، لدورهم الوطني المخلص، مشيدًا بجهود وعطاء منسوبي الدبلوماسية البحرينية في إبراز إنجازات المملكة ومسيرتها التنموية الشاملة وما تحقق من نجاحات متميزة مشهودة على صعيد السياسة الخارجية لمملكة البحرين، متمنيًا معاليه التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة الخير والعطاء في خدمة الوطن.
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