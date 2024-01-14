وزارة الخارجية تقيم حفلًا بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أقامت وزارة الخارجية، اليوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 بفندق الخليج، حفلًا بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين، الذي حضره الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، وأصحاب السعادة كبار المسؤولين بالوزارة، ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لمملكة البحرين في الخارج، ومنسوبي الوزارة من إداريين ودبلوماسيين.

وقد ألقى وزير الخارجية كلمة نقل من خلالها لمنتسبي الوزارة تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المُعظم،

وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،

وتمنياتهما لهم بالتوفيق والسداد في أداء الواجب الوطني ودفع مسيرة الدبلوماسية البحرينية نحو أهدافها السامية لتنفيذ السياسة الخارجية لمملكة البحرين، وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة لرفعة الوطن الغالي وعلو شأنه بين دول العالم،

وأشار وزير الخارجية إلى أن الاحتفاء باليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين، يأتي ليعكس حرص حضرة صاحب الجلالة الملك المُعظم،

وتقديره واهتمامه الكبير بالعمل الدبلوماسي ومنسوبيه وكوادره، وإيمان جلالته بالدور الفاعل البناء الذي تقوم به الدبلوماسية البحرينية في تكريس علاقات الصداقة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والحفاظ على مصالح الوطن والمواطنين في الداخل والخارج، ونشر قيم السلام والتسامح والتعايش والإخاء الإنساني، وتعزيز التعاون الدولي مع دول العالم وفق قواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية.

كما أعرب عن بالغ الاعتزاز بما حققته الدبلوماسية البحرينية، من منجزات متميزة وحضور مشرف في كافة ميادين العمل الدبلوماسي، عبر مسيرتها الوطنية الممتدة لما يقارب خمسة وخمسين عامًا من البذل والاخلاص والولاء، وفق نهج دبلوماسي متزن وفاعل، يستند إلى الاعتدال والإصرار والمثابرة لرعاية المصالح العليا للوطن ومواطنيه أولًا وآخرًا، ورفعة شأنه بين دول العالم، مثنيًا على الجهود المخلصة والمتفانية التي بذلها أصحاب المعالي والسعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية ومنسوبي الوزارة من دبلوماسيين وإداريين في الداخل والخارج، ممن عملوا في وزارة الخارجية منذ بداية تأسيسها، وما قاموا به من جهود مخلصة في خدمة الوطن والمواطنين، وكان لهم دورهم المؤثر والبناء في تحقيق أهداف السياسة الخارجية لمملكة البحرين.

وأشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، بالمنجزات المتعددة والمتنوعة التي تحققت في الوزارة على كافة الأصعدة والمستويات، وفي مختلف المجالات السياسية والقنصلية والإدارية والقانونية والتدريبية والتقنية، بفضل تفاني الجميع وإخلاصهم في البذل والعطاء، مثنيًا على الجهود السياسية والدبلوماسية المتواصلة التي تبذلها كافة البعثات الدبلوماسية في الخارج بكل كفاءة واقتدار، منوهًا سعادته بالعمل المثمر البناء الذي تقوم به كافة القطاعات والإدارات والأقسام المختصة من أجل تطوير الأداء وتحسين الإنتاجية والارتقاء بالعمل وفق متطلبات التحديث والعصرنة، بما يحقق أهداف الوزارة ويلبي متطلبات وأولويات العمل الدبلوماسي المنشود.



كما ثمن العطاء المتواصل والجهود المقدرة، للدبلوماسيين والإداريين العاملين في البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج، وهم في الغربة بعيدين عن أرض الوطن والأهل والأصدقاء، يعملون بكل كفاءة واقتدار، من أجل بلادهم، ورعاية مصالحها وإبراز منجزاتها الحضارية ومد جسور التعاون مع دول العالم وشعوبها، مؤكدًا لهم حرص الوزارة وكافة مسؤوليها ومنسوبيها على دعمهم ومساندتهم بشكل مستمر، في كل ما من شأنه تسهيل وتيسير مهامهم الدبلوماسية خارج المملكة خلال فترة ابتعاثهم.

وقال وزير الخارجية إن هذه المناسبة الوطنية المباركة فرصة لتأكيد عزمنا وإصرارنا على مواصلة الجهود والتفاني في البذل والعطاء من أجل أن تكون مملكة البحرين في مقدمة الركب، عزيزة منيعة على الأعداء، ماضية إلى العلا، بعزيمة قيادتها وولاء أبنائها الأوفياء المخلصين.



هذا وتم خلال الحفل عرض فيلم يستعرض إنجازات وزارة الخارجية المشهودة والملموسة خلال العام الماضي، وما قام به فريق وزارة الخارجية من مسؤولين وموظفين من عمل دؤوب ومخلص، وجهد واضح ومشرف، والذي أسهم بشكل كبير في خدمة أهداف السياسة الخارجية لمملكة البحرين وحماية مصالحها العليا، وتعزيز مكانتها ودورها الإقليمي والدولي.

وقام وزير الخارجية بتكريم عدد من موظفي الوزارة من الدبلوماسيين والإداريين المتميزين وفقًا لنظام "التميز" لعام 2023م، والذين أسهموا بجهودهم الحثيثة وعطاءهم المتدفق في تطوير الأداء وتحسين الإنتاجية. كما قام أيضًا بتكريم المبادرات الفردية والجماعية ضمن أفضل المبادرات الفائزة لعام ٢٠٢٣م.

وفي ختام الحفل، تم إطلاق مسابقة للموظفين سلطت الضوء على تاريخ الدبلوماسية البحرينية النشطة، والعمل الدبلوماسي منذ إنشاء دائرة الخارجية في عام 1969م.