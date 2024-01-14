صادرات البحرين تختتم مشاركتها في معرض الخريف بنسخته الـ 34 مسجلًا إقبالًا كبيرًا من داخل وخارج البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اختتمت صادرات البحرين مشاركتها الناجحة بنسختة الرابعة والثلاثين في معرض الخريف والذي افتتح أبوابه من 21 حتى 29 ديسمبر في مركز البحرين العالمي للمعارض – الصخير، بمشاركة 18 علامة تجارية محلية من مختلف القطاعات تحت مظلة جناح صادرات البحرين.
وحظي جناح صادرات البحرين باهتمام كبير وإقبال واسع من قبل أكثر من 165 ألف زائر من داخل وخارج البحرين على مدى تسعة أيام، محققه قيمة تزيد عن الـ 170 ألف دولار أمريكي من المبيعات للمؤسسات المشاركة تحت جناح صادرات البحرين، حيث تضمن الجناح مجموعة واسعة من المنتجات الوطنية المنشأ من 18 مؤسسة قائمة في المملكة من قطاعات مختلفة متنوعة من قطاع الأطعمة والمشروبات، الملابس، الزيوت الطبيعية، العطور، مواد تنظيف، وغير ذلك الكثير.
كما تأتي المشاركة في المعرض للعام الثاني على التوالي انعكاسًا إلى أهداف و رؤية صادرات البحرين في سياق وطني والمتمثلة في تحقيق هوية فريدة وموحدة للمنتجات والعلامات التجارية المحلية التي تسهم في تعزيز جودتها، كما تعكس ايضًا تحقيق الرؤية المنشودة في تعزيز وإبراز المنتجات الوطنية في المعرض والذي يعتبر فرصة مميزة لزيادة ظهور المنتجات للمؤسسات الوطنية محليًا وأقليميًا، كما تأتي هذه المشاركة استكمالًا وحرصا من صادرات البحرين لزيادة ورفع المستوى الإنتاجي للمؤسسات وتعزيز وجودها وتطويرها وتهيئتها للتوسع وتوسيع قاعدة انتشارها وإقامة تيسير تبادل الخبرات مع المؤسسات المشاركة في نفس المجال من الدول المختلفة والوصول إلى شريحة عملاء جدد محليًا وإقليميًا وعالميًا.
وتجدر ألإشارة إلى أن معرض الخريف نجح هذا العام في استقطاب زوار من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد، وبالأخص من مملكة البحرين، دول مجلس التعاون الخليجي، جمهورية الهند، جمهورية باكستان الإسلامية، والعديد من الدول الأخرى. وأدى العدد الهائل من الزوار إلى لقاءات ثنائية بين العملاء المشاركين في جناح صادرات البحرين ومشترين مهتمين وعمل على التوسع في قاعدة عملاء المشاركين واستقطاب عملاء جدد.
وبهذه المناسبة صرح عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة ورئيس مجلس ادارة صادرات البحرين:"
تأتي مشاركة صادرات البحرين في معرض الخريف للسنة الثانية على التوالي كشهادة وأنعكاس لحرصها الثابت لتسريع خطى نمو العلامات التجارية المحلية وتعزيز جودتها، وذلك تماشيًا مع المهمة الأساسية لصادرات البحرين والمتمثلة في تنمية المؤسسات القائمة في البحرين و توسيع نطاق انتشارها و زيادة ظهورها محليًا وإقليميًا وعالميًا والسعي في زيادة ورفع المستوى الإنتاجي للمؤسسات لفتح الفرص والتوسع لأسواق إقليمية وعالمية ".
كما أشاد ، بالمستوى المتميز الذي ظهرت به المؤسسات البحرينية المشاركة في المعرض وهو ما يعكس صورة إيجابية حول مكانة مملكة البحرين الرائدة وما تمتلكه للتوسع محليا، إقليميا وعالميًا. كما أشار إلى ان إبراز المنتجات الوطنية في منصة رائدة كمعرض الخريف أمام آلاف الزوار لفرصة مميزة للمؤسسات يسهم في تحقيق اقتصاد أكثر ازدهرًا وترابطًا.
كما علق خالد خليفه الدوسري، مالك عذبي مارت ذ.م.م، بالقول: " إن مشاركتنا في منصة رائدة كمعرض الخريف يعد فرصة مميزة للوصول إلى العملاء والتعريف على منتجاتنا، كان الإقبال على منتجاتنا كبير مما ساهم في تحسين مستوى وصولنا لقاعدة عملاء أوسع وأكبر".
كما صرحت حوراء حسن احمد محمد احمد القيم، مؤسسة معمل مكسرات السيد ورئيسها التنفيذي بالقول: "إن الدعم المقدم من صادرات البحرين فتح لنا الباب لبدء نشاطنا التجاري، فأتى معرض الخريف كعلامة فارقة ومهمة في المسيرة التنموية لعلامتنا التجارية، حيث من خلال تواجدنا في المعرض في العام الماضي تمكنا من التوسع والوصول إلى العديد من العملاء محليًا وإقليميًا حتى تمكنا خلال هذا العام من أستخراج سجل تجاري، وتطورنا من مشروع منزلي إلى معمل، وأن مشاركتنا هذا العام مع الدعم المتمير من قبل صادرات البحرين، عمل علي التعريف بشكل أكبر على علامتنا التجارية، ونأمل في التوسع عالميًا ".
و علقت مروة أحمد يوسف، المالكة لمراوي بيوتي، بالقول: "للعام الثاني من الدعم في مشاركتنا في معرض الخريف، نحن نقدر بشكل كبير جهود صادرات البحرين في الدعم المقدم الذي من الي فتح لنا أبواب عديدة في أثناء المعرض وخارجه والي من خلاله عمل على زيادة معدل إنتاجنا وتوسعنا محليًا وإقليميًا".
وصرحت شيخه محمد عبدالله المناعي، مالكة تريدش لتجارة الأغذية ذ.م.م، وهي مؤسسة قائمة في البحرين ومختصة بتصنيع الكوكيز وكعك الجاهزه المعبئة المثلجة، بالقول: "نحن نقدر صادرات البحرين وجهودها المتواصلة لدعمنا ومنحنا إمكانية الوصول إلى عدد كبير من العملاء المحتملين من خلال أكبر منصة تسوق في البحرين وذلك إيمانًا منها بجودة منتجاتنا."
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