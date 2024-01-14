صادرات البحرين تختتم مشاركتها في معرض الخريف بنسخته الـ 34 مسجلًا إقبالًا كبيرًا من داخل وخارج البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) اختتمت صادرات البحرين مشاركتها الناجحة بنسختة الرابعة والثلاثين في معرض الخريف والذي افتتح أبوابه من 21 حتى 29 ديسمبر في مركز البحرين العالمي للمعارض – الصخير، بمشاركة 18 علامة تجارية محلية من مختلف القطاعات تحت مظلة جناح صادرات البحرين.

وحظي جناح صادرات البحرين باهتمام كبير وإقبال واسع من قبل أكثر من 165 ألف زائر من داخل وخارج البحرين على مدى تسعة أيام، محققه قيمة تزيد عن الـ 170 ألف دولار أمريكي من المبيعات للمؤسسات المشاركة تحت جناح صادرات البحرين، حيث تضمن الجناح مجموعة واسعة من المنتجات الوطنية المنشأ من 18 مؤسسة قائمة في المملكة من قطاعات مختلفة متنوعة من قطاع الأطعمة والمشروبات، الملابس، الزيوت الطبيعية، العطور، مواد تنظيف، وغير ذلك الكثير.

كما تأتي المشاركة في المعرض للعام الثاني على التوالي انعكاسًا إلى أهداف و رؤية صادرات البحرين في سياق وطني والمتمثلة في تحقيق هوية فريدة وموحدة للمنتجات والعلامات التجارية المحلية التي تسهم في تعزيز جودتها، كما تعكس ايضًا تحقيق الرؤية المنشودة في تعزيز وإبراز المنتجات الوطنية في المعرض والذي يعتبر فرصة مميزة لزيادة ظهور المنتجات للمؤسسات الوطنية محليًا وأقليميًا، كما تأتي هذه المشاركة استكمالًا وحرصا من صادرات البحرين لزيادة ورفع المستوى الإنتاجي للمؤسسات وتعزيز وجودها وتطويرها وتهيئتها للتوسع وتوسيع قاعدة انتشارها وإقامة تيسير تبادل الخبرات مع المؤسسات المشاركة في نفس المجال من الدول المختلفة والوصول إلى شريحة عملاء جدد محليًا وإقليميًا وعالميًا.

وتجدر ألإشارة إلى أن معرض الخريف نجح هذا العام في استقطاب زوار من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد، وبالأخص من مملكة البحرين، دول مجلس التعاون الخليجي، جمهورية الهند، جمهورية باكستان الإسلامية، والعديد من الدول الأخرى. وأدى العدد الهائل من الزوار إلى لقاءات ثنائية بين العملاء المشاركين في جناح صادرات البحرين ومشترين مهتمين وعمل على التوسع في قاعدة عملاء المشاركين واستقطاب عملاء جدد.

وبهذه المناسبة صرح عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة ورئيس مجلس ادارة صادرات البحرين:"

تأتي مشاركة صادرات البحرين في معرض الخريف للسنة الثانية على التوالي كشهادة وأنعكاس لحرصها الثابت لتسريع خطى نمو العلامات التجارية المحلية وتعزيز جودتها، وذلك تماشيًا مع المهمة الأساسية لصادرات البحرين والمتمثلة في تنمية المؤسسات القائمة في البحرين و توسيع نطاق انتشارها و زيادة ظهورها محليًا وإقليميًا وعالميًا والسعي في زيادة ورفع المستوى الإنتاجي للمؤسسات لفتح الفرص والتوسع لأسواق إقليمية وعالمية ".

كما أشاد ، بالمستوى المتميز الذي ظهرت به المؤسسات البحرينية المشاركة في المعرض وهو ما يعكس صورة إيجابية حول مكانة مملكة البحرين الرائدة وما تمتلكه للتوسع محليا، إقليميا وعالميًا. كما أشار إلى ان إبراز المنتجات الوطنية في منصة رائدة كمعرض الخريف أمام آلاف الزوار لفرصة مميزة للمؤسسات يسهم في تحقيق اقتصاد أكثر ازدهرًا وترابطًا.

كما علق خالد خليفه الدوسري، مالك عذبي مارت ذ.م.م، بالقول: " إن مشاركتنا في منصة رائدة كمعرض الخريف يعد فرصة مميزة للوصول إلى العملاء والتعريف على منتجاتنا، كان الإقبال على منتجاتنا كبير مما ساهم في تحسين مستوى وصولنا لقاعدة عملاء أوسع وأكبر".

كما صرحت حوراء حسن احمد محمد احمد القيم، مؤسسة معمل مكسرات السيد ورئيسها التنفيذي بالقول: "إن الدعم المقدم من صادرات البحرين فتح لنا الباب لبدء نشاطنا التجاري، فأتى معرض الخريف كعلامة فارقة ومهمة في المسيرة التنموية لعلامتنا التجارية، حيث من خلال تواجدنا في المعرض في العام الماضي تمكنا من التوسع والوصول إلى العديد من العملاء محليًا وإقليميًا حتى تمكنا خلال هذا العام من أستخراج سجل تجاري، وتطورنا من مشروع منزلي إلى معمل، وأن مشاركتنا هذا العام مع الدعم المتمير من قبل صادرات البحرين، عمل علي التعريف بشكل أكبر على علامتنا التجارية، ونأمل في التوسع عالميًا ".

و علقت مروة أحمد يوسف، المالكة لمراوي بيوتي، بالقول: "للعام الثاني من الدعم في مشاركتنا في معرض الخريف، نحن نقدر بشكل كبير جهود صادرات البحرين في الدعم المقدم الذي من الي فتح لنا أبواب عديدة في أثناء المعرض وخارجه والي من خلاله عمل على زيادة معدل إنتاجنا وتوسعنا محليًا وإقليميًا".

وصرحت شيخه محمد عبدالله المناعي، مالكة تريدش لتجارة الأغذية ذ.م.م، وهي مؤسسة قائمة في البحرين ومختصة بتصنيع الكوكيز وكعك الجاهزه المعبئة المثلجة، بالقول: "نحن نقدر صادرات البحرين وجهودها المتواصلة لدعمنا ومنحنا إمكانية الوصول إلى عدد كبير من العملاء المحتملين من خلال أكبر منصة تسوق في البحرين وذلك إيمانًا منها بجودة منتجاتنا."