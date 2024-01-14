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مجلس التعليم العالي يبحث أطر التعاون بين جامعة بوسطن الأمريكية ومؤسسات التعليم العالي بالمملكة

1/14/2024 3:07:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبلت الدكتورة ديانا عبد الكريم الجهرمي الأمين العام لمجلس التعليم العالي وفداً من جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية برئاسة البروفيسورة ليزا إيجيري كبير مستشاري كلية ويلوك للتربية بالجامعة.

وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين الجامعة ومؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين، وذلك على صعيد تطوير البرامج الأكاديمية وتعزيز التميز الأكاديمي والتنمية المهنية والبحث العلمي، وتسهيل توفير المصادر التعليمية العالمية للطلبة وتزويدهم بالمعرفة والمهارات التخصصية التي تهيئتهم للانخراط في سوق العمل، هذا بالإضافة إلى دعم حصول البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي على الاعتمادات الدولية للبرامج الأكاديمية لضمان تطوير جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي، بما يتواءم مع أنظمة ولوائح مجلس التعليم العالي.

وبهذه المناسبة أكدت الدكتورة ديانا عبد الكريم الجهرمي الأمين العام لمجلس التعليم العالي أهمية هذه الزيارة التي تندرج ضمن جهود مجلس التعليم العالي في تعزيز الشراكات مع الجامعات العريقة على مستوى العالم، بما يعود بالنفع على المسيرة التعليمية لمملكة البحرين.

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