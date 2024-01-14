مجلس التعليم العالي يبحث أطر التعاون بين جامعة بوسطن الأمريكية ومؤسسات التعليم العالي بالمملكة

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- Akhbar Al Khaleej) استقبلت الدكتورة ديانا عبد الكريم الجهرمي الأمين العام لمجلس التعليم العالي وفداً من جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية برئاسة البروفيسورة ليزا إيجيري كبير مستشاري كلية ويلوك للتربية بالجامعة.
وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين الجامعة ومؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين، وذلك على صعيد تطوير البرامج الأكاديمية وتعزيز التميز الأكاديمي والتنمية المهنية والبحث العلمي، وتسهيل توفير المصادر التعليمية العالمية للطلبة وتزويدهم بالمعرفة والمهارات التخصصية التي تهيئتهم للانخراط في سوق العمل، هذا بالإضافة إلى دعم حصول البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي على الاعتمادات الدولية للبرامج الأكاديمية لضمان تطوير جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي، بما يتواءم مع أنظمة ولوائح مجلس التعليم العالي.
وبهذه المناسبة أكدت الدكتورة ديانا عبد الكريم الجهرمي الأمين العام لمجلس التعليم العالي أهمية هذه الزيارة التي تندرج ضمن جهود مجلس التعليم العالي في تعزيز الشراكات مع الجامعات العريقة على مستوى العالم، بما يعود بالنفع على المسيرة التعليمية لمملكة البحرين.
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