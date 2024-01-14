الأمين العام للتظلمات تستقبل نائب مدير إدارة العراق وشبه الجزيرة العربية بالخارجية البريطانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبلت غادة حميد حبيب، الأمين العام للتظلمات، اليوم الأحد، السيدة مارغريت إليزابيث لورانس، نائب رئيس إدارة العراق وشبه الجزيرة العربية بوزارة الخارجية وشؤون الكومنولث بالمملكة المتحدة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التواصل بين الأمانة العامة للتظلمات وسفارة المملكة المتحدة في المنامة في مجالات برامج التدريب وتبادل الخبرات مع المؤسسات البريطانية ذات الصلة، وسبل تطوير التفاعل الهادف بين الجانبين في إطار تعزيز الشفافية.

كما استعرضت الأمين العام للتظلمات مع الضيفة موجز لأهم أنشطة ونتائج عمل الأمانة العامة للتظلمات خلال الفترة الماضية من واقع تجربتها في خدمة الجمهور.