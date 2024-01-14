الأمين العام للتظلمات تستقبل نائب مدير إدارة العراق وشبه الجزيرة العربية بالخارجية البريطانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبلت غادة حميد حبيب، الأمين العام للتظلمات، اليوم الأحد، السيدة مارغريت إليزابيث لورانس، نائب رئيس إدارة العراق وشبه الجزيرة العربية بوزارة الخارجية وشؤون الكومنولث بالمملكة المتحدة.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التواصل بين الأمانة العامة للتظلمات وسفارة المملكة المتحدة في المنامة في مجالات برامج التدريب وتبادل الخبرات مع المؤسسات البريطانية ذات الصلة، وسبل تطوير التفاعل الهادف بين الجانبين في إطار تعزيز الشفافية.
كما استعرضت الأمين العام للتظلمات مع الضيفة موجز لأهم أنشطة ونتائج عمل الأمانة العامة للتظلمات خلال الفترة الماضية من واقع تجربتها في خدمة الجمهور.
MENAFN14012024000055011008ID1107719606
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.