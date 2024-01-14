مسن يسقط من ارتفاع 12 طابقاً في مطبخه.. بسبب حلم

توفي رجل برازيلي يبلغ من العمر 71 عامًا بعد سقوطه في حفرة عمقها 130 قدمًا "ما يعادل ارتفاع 12 طابقاً" حفرها تحت أرضية مطبخه بعد أن حلم بوجود كنز كبير من الذهب مدفون تحتها.

ووفقا لصحيفة نيويورك بوست، سقط جواو بيمنتا في البئر الذي كان قد حفره بعد أن فقد توازنه أثناء مغامرته بالنزول للبحث عن الكنز المزعوم.

وقال جيرانه إن الرجل أصبح مهووسًا بفكرة وجود ذهب مدفون أسفل العقار، وقضى أكثر من عام في التنقيب عن الكنز.





وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن أحد جيران بيمينتا، أرنالدو دا سيلفا، حاول تقديم المشورة للرجل البالغ من العمر 71 عامًا بعدم حفر الحفرة العميقة الخطيرة، ومع ذلك، كان الرجل مقتنعًا بأنه سيصل إلى الذهب إذا واصل بحثه.

وكشف دا سيلفا أن جاره كان يدفع أموالاً لجيرانه لمساعدته في الحفر، وفي الآونة الأخيرة، دفع حوالي 500 دولار للمساعدة في الوصول للكنز لدرجة جعلته يفكر أيضًا في استخدام الديناميت لتفجير صخرة كبيرة كانت تعيق أعمال التنقيب.

وأمضى جواو أكثر من عام في عملية الحفر وكان يدفع 70 ريالا برازيليا (11.30 يورو) في اليوم لمساعديه في بداية الحفر ولكن كلما تعمقت الحفرة زادت المياه وبالتالي ارتفع الأجر.

ورفع المسن الأجر إلى 495 ريالا برازيليا (80 دولارًا) لأي شخص ساعده على إزالة التراب من الحفرة، غير أن جواو اصطدم بحجر كبير بدا أنه من الصعب إزالته لدرجة أنه حاول الحصول على الديناميت لتفجير الحجر والوصول إلى الكنز الذي حلم به في نومه.

غير أن الرياح جرت على غير ما يشتهي بيمينتا، ففي 5 يناير سقط من ارتفاع 130 قدمًا، وهو ما يعادل ارتفاع مبنى مكون من 12 طابقًا وتم نقله إلى مركز طبي لتشريح الجثة، حيث تبين أنه يعاني من إصابات في الرأس وكسر في الساقين بالإضافة إلى كسور أخرى، وتم إعلان وفاته.

وبحسب صحيفة ميرور، يُعتقد أن الرجل البالغ من العمر 71 عامًا انزلق وسقط من منصة خشبية بالقرب من قمة الحفرة التي يبلغ قطرها 35 بوصة أثناء محاولته الخروج منها.



