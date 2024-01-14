منتخبنا يفوز على هونغ كونغ بثلاثية عادل وسلطان والغساني في خطوته الأولى بكأس آسيا

اجتاز منتخبنا الوطني بنجاح، أولى مواجهاته في كأس آسيا المقامة حالياً في قطر، بفوزه على منتخب هونغ كونغ 3-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم، على ملعب إستاد خليفة الدولي في الدوحة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة للبطولة، وسجل للإمارات سلطان عادل من ركلة جزاء في الدقيقة 34، وزايد سلطان في الدقيقة 52، ويحيى الغساني من ركلة جزاء في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع للمباراة، وأحرز هدف هونغ كونغ، تشان سيو كوان في الدقيقة 49، ليضع "الأبيض" أول 3 نقاط في رصيده.

وبدأت المباراة بتبادل المنتخبين للسيطرة والأداء الهجومي دون خطورة حقيقة على المرمى، رغم أفضلية الاستحواذ العالية لمنتخبنا الوطني، وكان ايفرتون مهاجم هونغ كونغ، مصدر إزعاج ل"الأبيض" في الدقائق الأولى، ولاحت الخطورة الأولى بتسديدة قوية من ايفرتون في الدقيقة 30، وتصدى لها خالد عيسى حارس مرمى منتخبنا،

وأحتسب الحكم ركلة جزاء لمنتخبنا الوطني بعد العودة إلى تقنية الفيديو، لوجود لمسة يد من لاعب هونغ كونغ داخل منطقة جزاء فريقه، وأحرز منها سلطان عادل هدفاً لمنتخبنا في الدقيقة 34.

وارتفع رتم الأداء الهجومي لمنتخبنا، في الوقت الذي ارتد فيه المنافس للتكتل الدفاعي، وردت عارضة مرمى هونغ كونغ في الدقيقة 38، تسديدة مفاجئة من فابيو دي ليما من خارج منطقة الجزاء، بعدما لامست الكرة المدافع، وغيرت اتجاهها، وكادت أن تخدع الحارس ياب هونغ فاي، ولم تشهد الدقائق التالية تغييراً على النتيجة، لينتهي الشوط الأول لمصلحة منتخبنا الوطني.

وعلى الرغم من البداية السريعة والحماسية لمنتخبنا الوطني في الشوط الثاني، إلا أن تشان سيو، نجح في تسجيل هدف التعادل لهونغ كونغ في الدقيقة 49، بعد كرة عرضية من زميله ايفرتون، وغياب التركيز وسوء التمركز من مدافعي "الأبيض"، وتمكن زايد سلطان من تسجيل هدف ثانٍ لمنتخبنا في الدقيقة 52، من متابعة جيدة لتسديدتين قويتين لزميليه عبد الله رمضان وسلطان عادل، وطالب لاعبينا باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 74، إلا أن الحكم رفض احتساب الركلة الواضحة لعرقلة لاعبنا عبد الله حمد، رغم العودة إلى تقنية الفيديو، واحتسب الحكم ركلة جزاء لمنتخبنا بعد عرقلة لاعبنا يحيى الغساني في الوقت بدل الضائع، وذلك بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وأحرز منها الغساني، الهدف الثالث لمنتخبنا في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع للمباراة، وألغى الحكم هدفاً لهونغ كونغ في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، لوجود لمسة يد من مسجل الهدف.

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