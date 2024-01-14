نيجيريا تتعثر بالتعادل أمام غينيا الإستوائية في كأس أمم أفريقيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
اكتفى منتخب نيجيريا بالتعادل مع نظيره غينيا الإستوائية بنتيجة 1/1 مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تقام بكوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.
تقدم منتخب غينيا الإستوائية بهدف سجله إيفان إيدو في الدقيقة 36، وأدرك منتخب نيجيريا التعادل سريعا في الدقيقة 38 بهدف سجله نجمه الأول فيكتور أوسيمين الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي في عام 2023.
وفجر منتخب غينيا الإستوائية بهذا التعادل أولى مفاجآت كأس الأمم الأفريقية لينتزع نقطة ثمينة أمام العملاق النيجيري الفائز باللقب ثلاث مرات آخرها في عام 2013.
وكانت منافسات المجموعة الأولى بدأت بفوز منتخب كوت ديفوار منظم البطولة على غينيا بيساو بنتيجة 2 / صفر أمس السبت في مباراة الافتتاح.
وتشهد الجولة الثانية بالمجموعة الأولى صداما قويا بين منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا يوم الخميس المقبل، بينما يلتقي منتخبا غينيا الإستوائية وغينيا بيساو في مباراة متكافئة نظريا بنفس اليوم.
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