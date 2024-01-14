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نيجيريا تتعثر بالتعادل أمام غينيا الإستوائية في كأس أمم أفريقيا

1/14/2024 3:01:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


اكتفى منتخب نيجيريا بالتعادل مع نظيره غينيا الإستوائية بنتيجة 1/1 مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تقام بكوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.

تقدم منتخب غينيا الإستوائية بهدف سجله إيفان إيدو في الدقيقة 36، وأدرك منتخب نيجيريا التعادل سريعا في الدقيقة 38 بهدف سجله نجمه الأول فيكتور أوسيمين الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي في عام 2023.

وفجر منتخب غينيا الإستوائية بهذا التعادل أولى مفاجآت كأس الأمم الأفريقية لينتزع نقطة ثمينة أمام العملاق النيجيري الفائز باللقب ثلاث مرات آخرها في عام 2013.

وكانت منافسات المجموعة الأولى بدأت بفوز منتخب كوت ديفوار منظم البطولة على غينيا بيساو بنتيجة 2 / صفر أمس السبت في مباراة الافتتاح.

وتشهد الجولة الثانية بالمجموعة الأولى صداما قويا بين منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا يوم الخميس المقبل، بينما يلتقي منتخبا غينيا الإستوائية وغينيا بيساو في مباراة متكافئة نظريا بنفس اليوم.

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