الصربي نيميك بطل «الفوت غولف» في «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة»

توج الصربي «جوزيف نيميك» برصيد 15 ضربة تحت المعدل بلقب النسخة الثانية من «بطولة الشارقة الدولية للفوت غولف» التي أقيمت أمس، في ختام فعاليات «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة» تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، ونظمتها هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، بمشاركة 200 لاعب، ومن بينهم 23 من أساطير كرة القدم الدوليين.

وسجلت النسخة الثانية، في فئاتها الأربع، مشاركة 130 لاعباً، خاضوا التحدي في ملاعب نادي الشارقة للغولف والرماية، للفوز بجوائز مالية بلغت 30 ألف دولار. واستطاع «نيميك» على مدار جولتي المنافسات، التربع على صدارة الترتيب العام، وحصد المركز الأول، بفارق الضربة عن الإسباني «كارلوس كالفو»، وذهب المركز الثالث لمصلحة الصربي «ماتي سفيتك» برصيد 11 ضربة تحت المعدل.

وواصل لاعبو صربيا تألقهم في النسخة الثانية، بعدما انتزعت الصربية لوسيا كارميكوفا صدارة فئة النساء بمجمل الضربتين فوق المعدل، وبفارق كبير عن أقرب منافساتها اليابانية إري ياماشيتا التي حلت بالمركز الثاني برصيد تسع ضربات فوق المعدل، وحلت الإنجليزية ساره وايت بالمركز الثالث بمجمل 12 ضربة فوق المعدل. واستطاع الإيطالي ألبيرتو ألفاري حسم منافسات الرجال، بمجمل ضربتين فوق المعدل، فيما ذهب لقب فئة «الماسترز» لمن هم فوق 55 عاماً، للدنماركي ستين أميستادا بمجمل ثماني ضربات تحت المعدل.

وعقب ختام المنافسات، توج الشيخ سالم بن محمد القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وخالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس إدارة الشارقة الرياضي، وزياد الشرابي، المدير العام لنادي الشارقة للغولف والرماية، أبطال النسخة الثانية.

وأعرب خالد المدفع، رئيس الهيئة عن سعادته بالمشاركة الواسعة في النسخة الثانية من «بطولة الشارقة الدولية للفوت غولف»، في أسبوع حافل من الفعاليات، شارك فيها أساطير كرة القدم العالميون، وشهدت تفاعلاً كبيراً من الجمهور، وتجمع منافسات «الفوت غولف» بين لعبتين شعبيتين في أنحاء العالم، بتسديد اللاعبين الكرة بأقدامهم نحو الحفر المماثلة للعبة الغولف، وأن يتم احتساب الفائز بناءً على معدل الضربات الأقل التي احتاجها اللاعب لإدخال الكرة في الحفر.

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