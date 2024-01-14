Monday, 15 January 2024 12:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النصر وأبوظبي يتألقان في افتتاحية موسم الريشة الطائرة

1/14/2024 3:01:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تألق نادي النصر ونادي أبوظبي لألعاب المضرب في بطولة الإمارات للإناث للفئات العمرية تحت سنوات 11 و13 و15، الافتتاحية لموسم الريشة الطائرة، والتي نظمها اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، في أكاديمية اكسترا الرياضية في الشارقة، أول من أمس، بمشاركة 56 لاعبة من 4 أندية، هي نادي النصر ونادي أبوظبي لألعاب المضرب وأكاديمية اكسترا الرياضية ومركز عائشة بنت عثمان للريشة الطائرة.

وحصدت فتيات النصر 7 ميداليات ملونة في ختام المنافسات، بواقع ذهبيتين وفضية واحدة و4 ميداليات برونزية، حيث فازت لاعبة نادي النصر حياة خليفة بالمركز الأول في منافسات تحت 13 عاماً، وضمن الفئة نفسها، فازت زميلتاها جوهرة خليفة ومريم محمد درويش بالمركزين الثالث والثالث مكرر، فيما حصدت بدور هيثم من نادي أبوظبي لألعاب المضرب المركز الثاني، وفي منافسات فئة تحت 15 عاماً، حققت دانا أحمد المركز الأول، وحصلت روضة مبارك المزروعي من نادي أبوظبي لألعاب المضرب على المركز الثاني، وشيخة سالم العامري وموزة محمد العليلي من نادي أبوظبي كذلك، على المركزين الثالث والثالث مكرر، أما في فئة تحت 11 عاماً، حققت اللاعبة بدور صالح المزروعي من مركز عائشة بنت عثمان للريشة الطائرة المركز الأول، وحصلت لاعبة نادي النصر شهد مروان محمد على المركز الثاني، والريم علي البنا من نادي النصر على المركز الثالث، ومريم عادل المطروشي من نادي النصر أيضاً، المركز الثالث مكرر.

وأشاد سالم المزروعي نائب رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، بالمستويات الفنية القوية التي قدمتها اللاعبات، موجهاً الشكر إلى أكاديمية اكسترا الرياضية على استضافتها أول بطولات الموسم، وعلى تعاونها المستمر مع اتحاد الإمارات للريشة الطائرة.

وأكد المزروعي أن الموسم الجديد، يتضمن العديد من البطولات والفعاليات المتنوعة، التي اعتمدها مجلس إدارة الاتحاد، من أجل مواصلة الجهود لتطوير ونشر اللعبة في جميع مناطق الدولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN14012024000110011019ID1107719592

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث