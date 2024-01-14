النصر وأبوظبي يتألقان في افتتاحية موسم الريشة الطائرة

تألق نادي النصر ونادي أبوظبي لألعاب المضرب في بطولة الإمارات للإناث للفئات العمرية تحت سنوات 11 و13 و15، الافتتاحية لموسم الريشة الطائرة، والتي نظمها اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، في أكاديمية اكسترا الرياضية في الشارقة، أول من أمس، بمشاركة 56 لاعبة من 4 أندية، هي نادي النصر ونادي أبوظبي لألعاب المضرب وأكاديمية اكسترا الرياضية ومركز عائشة بنت عثمان للريشة الطائرة.

وحصدت فتيات النصر 7 ميداليات ملونة في ختام المنافسات، بواقع ذهبيتين وفضية واحدة و4 ميداليات برونزية، حيث فازت لاعبة نادي النصر حياة خليفة بالمركز الأول في منافسات تحت 13 عاماً، وضمن الفئة نفسها، فازت زميلتاها جوهرة خليفة ومريم محمد درويش بالمركزين الثالث والثالث مكرر، فيما حصدت بدور هيثم من نادي أبوظبي لألعاب المضرب المركز الثاني، وفي منافسات فئة تحت 15 عاماً، حققت دانا أحمد المركز الأول، وحصلت روضة مبارك المزروعي من نادي أبوظبي لألعاب المضرب على المركز الثاني، وشيخة سالم العامري وموزة محمد العليلي من نادي أبوظبي كذلك، على المركزين الثالث والثالث مكرر، أما في فئة تحت 11 عاماً، حققت اللاعبة بدور صالح المزروعي من مركز عائشة بنت عثمان للريشة الطائرة المركز الأول، وحصلت لاعبة نادي النصر شهد مروان محمد على المركز الثاني، والريم علي البنا من نادي النصر على المركز الثالث، ومريم عادل المطروشي من نادي النصر أيضاً، المركز الثالث مكرر.

وأشاد سالم المزروعي نائب رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، بالمستويات الفنية القوية التي قدمتها اللاعبات، موجهاً الشكر إلى أكاديمية اكسترا الرياضية على استضافتها أول بطولات الموسم، وعلى تعاونها المستمر مع اتحاد الإمارات للريشة الطائرة.

وأكد المزروعي أن الموسم الجديد، يتضمن العديد من البطولات والفعاليات المتنوعة، التي اعتمدها مجلس إدارة الاتحاد، من أجل مواصلة الجهود لتطوير ونشر اللعبة في جميع مناطق الدولة.

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