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المصري مصطفى محمد يسجل أسرع أهداف أمم أفريقيا 2023

1/14/2024 3:01:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أحرز مصطفى محمد، مهاجم المنتخب المصري أسرع أهداف بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار، حتى الآن.

وافتتح مصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي، التسجيل لمنتخب مصر في لقائه ضد منتخب موزمبيق بالجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية في مرحلة المجموعات للمسابقة القارية بعد مرور 91 ثانية فقط على انطلاق المباراة.

وتابع مصطفى محمد تمريرة عرضية من الجانب الأيسر بواسطة محمد حمدي، ليسدد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، واضعا الكرة في الشباك الموزمبيقية.

يذكر أن أسرع هدف في تاريخ البطولة يحمل الجنسية المصرية أيضا، عن طريق أيمن منصور، لاعب منتخب الفراعنة، الذي أحرز هدفا في مرمى منتخب الجابون بعد مرور 23 ثانية فقط على انطلاق مباراة المنتخبين بنسخة أمم أفريقيا عام 1994 بتونس.

وكان سيكو فوفانا لاعب منتخب كوت ديفوار، سجل أسرع هدف في النسخة الـ34 من البطولة بعد مرور 4 دقائق، حينما افتتح التسجيل لمنتخب (الأفيال) خلال فوزه 2 / صفر على منتخب غينيا بيساو في المباراة الافتتاحية للمسابقة.

ويطمح منتخب مصر للتتويج بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثامنة في تاريخه والأولى منذ عام 2010، من أجل تعزيز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات تتويجا بالبطولة.

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