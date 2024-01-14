شباب الأهلي بطلاً لسباق النخبة في بطولة السلم للدراجات الهوائية

توّج فريق شباب الأهلي بطلا لسباق النخبة ضمن منافسات النسخة الثامنة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، والذي أقيم اليوم ، بمشاركة 314 دراجاً من 42 جنسية.

وتصدر السلوفيني لوكا مزجيك دراج فريق شباب الأهلي "1" فئة الفردي وحل مواطنه وزميله في نفس الفريق، ماتيزف جوفيكار، في المركز الثاني، فيما حقق اليوناني بوليتشرونيس تزورتزاكيس من فريق ماي ووش المركز الثالث.

وفي منافسات فئة الفرق فاز شباب الأهلي "1" بالمركز الأول، وجاء فريق "ماي ووش" ثانياً، وحل فريق شرطة دبي " أ " في المركز الثالث.

انطلق السباق، الذي امتد لمسافة 182 كلم، من منطقة سد حتا وصولا إلى منطقة محمية المرموم أكبر محمية صحراوية غير مسورة في الإمارات.

وفي ختام السباق قامت اللجنة المنظمة ممثلة في محمد عبد الله الموسى رئيس اللجنة اللوجستية، ورامي النابلسي رئيس اللجنة المالية والتسويقية بتكريم الفائزين في فئة الفردي والفرق، فيما قام سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي بتتويج الفائز بمرحلة السرعة تشارلامبوس كاسترانتاس من فريق ماي ووش، و بارت فن دير دريس من فريق وولفي للسباقات الفائز بالمركز الأول في فئة فوق الـ40 عاما.

وقال سعادة عمير بن جمعة الفلاسي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة " سعداء بنجاح هذا السباق الذي يأتي ترجمة لرعاية وتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الذي انطلقت البطولة بتوجيهات سموه وتحقق النمو والتطور عاما بعد آخر برعاية سموه وحرصه على متابعة السباقات وتحفيز المشاركين فيها".

وأضاف " اليوم يؤكد نجاح هذا السباق المستوى الكبير الذي بلغته هذه البطولة سواء على مستوى أداء الدراجين، وأيضا التنظيم المميز الذي نجحنا من خلال كوادرنا الوطنية تنظيم سباق كبير بمشاركة أكثر من 300 دراج على مسافة 182 كيلومترا على مساحة جغرافية متنوعة تمتد من جبال حتا مرورا بمناطق عديدة وصولا الى منطقة السلم في محمية المرموم أكبر محمية طبيعية في العالم".

وأعرب سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي عن سعادته بالمستويات القوية التي قدمها الدراجون على طول السباق سواء في المناطق الجبلية أو المفتوحة وسط منطقة المرموم.

وقال " جاء السباق سريعا مقارنة بالنسخ الماضية، وهو ما يؤكد تطور مستوى الدراجين أحد الأهداف الرئيسية لبطولة السلم للدراجات الهوائية".

وأشاد أمين عام مجلس دبي الرياضي باختيار خط انطلاق السباق من منطقة حتا التي أصبحت واحدة من أفضل الوجهات السياحية في الإمارات.

من جهته أوضح محمد عبد الله الموسى رئيس اللجنة اللوجستية أن ارتباط مسافة السباق 182 كلم، هو رقم المرتبط بالنسخة الثامنة للحدث.

وقال: "دائما ما نبحث عن ربط النسخة الجديدة برقم مسافة السباق وهو ما حدث في العام الماضي وكانت المسافة 172 كلم، ومن المؤكد أن هناك جديد في النسخة المقبلة."

ومن المقرر أن تتواصل منافسات النسخة الثامنة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي يبلغ مجموع جوائزها ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف درهم، بسباق الهواة الإماراتيين الذي يحمل اسم السباق إلى الفضاء، و النخبة للسيدات 3 و 4 فبراير المقبل، ثم سباق السلم الصحرواي يوم 11 من الشهر نفسه.

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