مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قتل ثلاثة فلسطينيين اليوم الأحد برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مدينة الخليل وفي أريحا في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية والجيش.

وقالت الوزارة في بيان "الهيئة العامة للشؤون المدنية تبلغ وزارة الصحة باستشهاد الشاب أحمد موسى محمد جبارين، والشاب جلال عيسى محمد جبارين، برصاص الاحتلال قرب بلدة سعير، شمال الخليل".

وعما حصل قرب الخليل قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "سيارة فلسطينية اخترقت حاجزا للجيش الإسرائيلي بالقرب من مستوطنة ميتزاد".

وأضاف "لاحق الجنود مركبة الإرهابيين الذين أطلقوا النار باتجاه القوات، ردا على ذلك أطلق الجنود النار في اتجاه الإرهابيين وقاموا بتحييدهم".

وبحسب الجيش تم العثور على "البندقية المستخدمة وفأس وذخيرة".

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها تسلمت جثماني الشابين.

وأوردت في بيان "قوات الاحتلال تسلم جثماني الشابين اللذين أطلقت عليهما النار في واد الريم قرب السعير بالخليل وجاري نقل الشابين إلى مستشفى عالية".

وفي مخيم عين السلطان في مدينة أريحا، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب "شهيد برصاص الاحتلال في مخيم عين السلطان" بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأفاد مراسل فرانس برس أن الشاب يدعى لؤي الصوفي (16 عاما)، قتل خلال مداهمة الجيش الإسرائيلي للمخيم لاعتقال مطلوب، مشيرا إلى عدم وقوع مواجهات.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ 1967، تصاعداً في وتيرة أعمال العنف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) في غزة، ما أدى الى مقتل واعتقال مئات الفلسطينيين في عمليات اقتحام للمدن والمخيمات.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، قتل نحو 340 فلسطينيا على الأقل بنيران الجيش أو المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بحسب أرقام وزارة الصحة.





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