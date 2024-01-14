قتال عنيف في قطاع غزة مع دخول الحرب يومها الـ 100

قصفت دبابات وطائرات إسرائيلية أهدافا في جنوب ووسط قطاع غزة اليوم الأحد ووقعت معارك عنيفة في بعض المناطق مع مرور 100 يوم على بدء الحرب التي نشبت إثر هجوم في السابع من أكتوبر نفذه مسلحون من حركة (حماس).

وانقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت لليوم الثالث على التوالي، ما عقد جهود فرق الطوارئ والإسعاف التي تحاول مساعدة المتضررين من القتال.

وتركز القتال في مدينة خان يونس بجنوب القطاع حيث قالت حماس إن مقاتليها أصابوا دبابة إسرائيلية، وكذلك في البريج والمغازي بوسط غزة حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل عددا من المسلحين.

وأضاف الجيش أن قواته دمرت عددا من المنصات التي تستخدمها حماس لإطلاق صواريخ على إسرائيل. لكن حماس أظهرت احتفاظها بقدراتها الصاروخية وأطلقت وابلا جديدا من الصواريخ على أسدود، وهي بلدة إسرائيلية تقع على بعد 40 كيلومترا. ولم ترد بعد أنباء عن سقوط أي مصابين.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن 125 قتلوا وأصيب 265 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي عدد القتلى المؤكد منذ بدء الحرب إلى ما يقرب من 24 ألفا، فضلا عن أكثر من 60 ألف مصاب.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه انتقل إلى مرحلة جديدة من الحرب تركز على الطرف الجنوبي من القطاع حيث يحتمي الآن ما يقرب من مليوني شخص بالخيام وغيرها من الملاجئ المؤقتة، بعد أن ركزت المرحلة الأولية على شمال القطاع الذي تقع به مدينة غزة.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة إن غارة جوية إسرائيلية أودت بحياة صحفي فلسطيني في شمال قطاع غزة، ما يرفع عدد الصحفيين الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي إلى أكثر من 100 وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وفي بيان صادر في 16 ديسمبر ردا على مقتل صحفي في غزة، قال الجيش الإسرائيلي إنه "لم ولن يستهدف الصحفيين عمدا".

ويتجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدعوات لوقف إطلاق النار، ويقول إن إسرائيل ستستمر في الحرب حتى تحقق النصر الكامل على حماس. غير أن الجيش يقول إن المرحلة التالية من الحرب ستشهد عمليات أكثر دقة وتحديدا تستهدف قادة الحركة ومواقع عسكرية.

وأذكت الحرب في غزة أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة. وقال مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية قتلت ثلاثة فلسطينيين، بينهم صبي يبلغ من العمر 14 عاما، في حادثين منفصلين في الخليل وأريحا بالضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيين اثنين كانا يستقلان سيارة اقتحما إحدى نقاط التفتيش التابعة له بالقرب من الخليل وفتحا النار على القوات التي كانت تطاردهما. وذكر الجيش في بيان أنهما قتلا بنيران القوات. ولم يصدر تعليق حتى الآن على وفاة الفتى البالغ من العمر 14 عاما في أريحا.

وفي رفح بجنوب القطاع قالت نانا وهي طالبة في المدرسة الثانوية تبلغ من العمر 17 عاما نزحت من شمال قطاع غزة إن 100 يوم من الحرب "قلبت حياتنا رأسا على عقب".

وأضافت "إحنا بنطالب الاحتلال.. مش بس بوقف الحرب بل أيضا التعويض عن الضرر النفسي والتشريد والمعاناة اللي عايشينها".





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