جيل فلسطيني يعيش حرباً وتهجيراً أكثر صعوبة وقسوة من نكبة 1948

أرغمت المسنّة الفلسطينية ليغة جابر على ترك قريتها جولس في عسقلان إبان نكبة 1948، وها هي تجد نفسها نازحة مجددا في قطاع غزة بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، في تجربة "أصعب" من كل التجارب.

تقول جابر وهي جالسة في منزل يؤوي نازحين في مدينة رفح محاطة بعشرات الأشخاص بينهم أولادها وأحفادها، إن "هذه الحرب أصعب من كل الهجرات".

كانت المرأة التي ترسم التجاعيد ملامح وجهها، في عامها الثالث عشر إبان قيام دولة إسرائيل وموجة التهجير التي طالت الفلسطينيين. وتوضح "لم يقتلونا في نكبة 48، كنا نمشي وكنت حينها صغيرة. اليوم يضرب الإسرائيلي بالطيران ويهدمون كل البيوت".

تجلس جابر الى طاولة خشبية وبجانبها سلة من البلاستيك تحوي مجموعة كبيرة من الأدوية الخاصة بها، ولا تخفي شعورها بالقلق والخوف من الحرب التي اندلعت تماما قبل مئة يوم.

وتوضح "لأكون صريحة والله أنا خائفة، لم أر حربا مثل هذه الحرب... يضربون بالطيران ويهدمون منزلا فيه 12 أو 15 شخصا ويقتلونهم مرة واحدة"، مشيرة الى أزيز الطائرات المسيّرة التي لا تفارق أجواء مدينة رفح بجنوب القطاع.

اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) إثر هجوم شنته الحركة داخل الدولة العبرية في السابع من أكتوبر، وخلف نحو 1140 قتيلاً معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وتوعدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس، وتشن منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة وعملية برية معظم ضحاياها من النساء والفتية والأطفال، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس التي أعلنت الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا العملية إلى 23968 قتيلا وأكثر من ستين ألف جريح.

تسبّب القصف الإسرائيلي بتدمير هائل في المباني والمنازل وحوّل مناطق بكاملها الى ركام. ويعيش في القطاع 2,4 مليون نسمة، يتحدّر معظمهم من اللاجئين الذي هجّروا أو تركوا منازلهم إبان قيام دولة إسرائيل في العام 1948.

وأقامت جابر مع أحد أبنائها في مخيم دير البلح وسط القطاع الى أن نزحت قبل ثلاثة أسابيع إلى الشابورة في رفح.

حتى لو قتلونا

وفق أرقام الأمم المتحدة، نزح نحو 85 بالمئة من سكان غزة منذ بدء الحرب، وتوزعوا لدى أقارب أو مراكز إيواء ومدارس تابعة لمنظمات دولية، أو في مخيمات عشوائية تعاني ظروفا مأساوية في ظل شحّ المساعدات الانسانية والظروف المناخية الباردة والماطرة.

لا يختلف حال جابر عما تختبره قريبتها رايقة أبو عويضة.

تستذكر أبو عويضة المولودة في العام 1935 في قرية المجدل في جنوب ما بات حاليا إسرائيل، النكبة التي اضطرتها وأشقاءها للمشي وهم يجرون بقرتين لعشرات الكيلومترات وصولا إلى قطاع غزة، من بيت لاهيا ومن ثم القرارة ودير البلح قبل أن يحطوا رحالهم في خان يونس، كبرى مدن جنوب القطاع.

خلال الحرب الحالية، نزحت أبو عويضة من خان يونس إلى منزل ابنتها في رفح.

تساور أبو عويضة مشاعر القلق والخوف نفسها جراء القصف المتواصل. وتقول إن الحرب التي بدأت قبل مئة يوم "أكثر صعوبة وقسوة" من نكبة العام 1948.

وتقارن المرأة التي قاربت التسعين بين النكبة والحرب الراهنة.

وتقول "في هذه الحرب عندما يقصف الجيش الدار يقتل كل من فيها"، وتضيف "أخاف أن يدخلوا على رفح، لا أريد الهجرة إلى سيناء أو غيرها، أنا باقية هنا حتى لو قتلونا".

إبادة

رغم اقتناعه باستحالة ذلك، يحلم جمعة أبو قمر (80 عاما) بالعودة إلى قريته يبنا جنوب غرب مدينة الرملة، حيث ولد قبل النكبة.

يستعيد بعضا من ذكرياته عن حرب 1948 وما سبقها: القرية حيث كانت "دارنا كبيرة، سبعة دونمات وفيها شجرة تين"، والتهجير حين "مشينا بمحاذاة البحر حتى وصلنا الى غزة، لم نكن نرى اليهود".

ويقول "عاصرت كل الحروب، لم أجد حربا مثل هذه، إبادة"، مضيفا "لم نر نازحين في النكبة مثل اليوم، اليوم خيام كثيرة لم نر مثلها".

حتى أولئك الذين لم يكونوا قد ولدوا بعد إبان النكبة، عرفوا عن محنة التهجير من خلال روايات كبار السنّ، وباتوا يختبرون في الفترة الراهنة، تجربة مماثلة لما عانته عائلاتهم. من هؤلاء، أم شريف كحيل (48 عاما).

تقول المرأة التي نزحت من مدينة غزة بشمال القطاع "أصعب شيء رأيته في حياتي... عدنا لحياة أجدادنا، حتى أيامهم كان فيها أمان".

وتضيف في خيمة في مدينة رفح "نطبخ ونحن خائفون، نخرج للتسوق تحت القصف، نفعل كل شيء بخوف"، متابعة بأسى "كل يوم نقول: اليوم سنموت".

تؤكد كحيل أنها فقدت أي أمل بالعودة الى منزلها، على غرار علاء بخيت (51 عاما) الذي يشاركها المشاعر ذاتها.

ويوضح "بعد 100 يوم (على الحرب) نعيش بلا روح، ننتظر الشهادة، نشعر بالخوف والقهر والذل في كل لحظة".

يضيف الرجل الذي نزح الى رفح من مخيم النصيرات (وسط) "الخيمة بلا سقف، لم يتبق شيء في البلد، لا مدارس لا جامعات ولا مستشفيات"، ويتابع بأسى "المشكلة ليست في الحرب وإنما فيما بعدها".





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