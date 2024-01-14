Monday, 15 January 2024 12:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السيطرة على حريق بحاويات ميناء الملك عبد العزيز في السعودية

1/14/2024 3:00:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي أن ميناء الملك عبد العزيز في الدمام شرقي المملكة شهد حادث حريق في منطقة المستودعات وخدمات المساندة، ما أدى إلى انبعاث كميات كبيرة من الدخان الأسود المتصاعد، مشكّلاً سحابة سوداء لمدة ساعات.

وقالت مديرية الدفاع المدني إنها تلقت «إشعاراً، صباح اليوم الأحد، باندلاع الحريق، حيث تحركت على الفور فرق الإطفاء والإنقاذ للتعامل مع الحادث، حيث نجحت فرق الدفاع المدني في السيطرة على الحريق ومنع امتداده، دون تسجيل أي إصابات بين العاملين في الميناء أو السكان المجاورين».

وأكدت مديرة الدفاع المدني، في تصريح لها، أنه سيتم إصدار بيان رسمي بشأن الحادث بعد استكمال عمليات الإطفاء والتأكد من سلامة المنطقة.

وعلى الرغم من الحادث، فإن حركة الميناء لم تتأثر، وتستمر عمليات نقل الحاويات والشاحنات كالمعتاد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN14012024000110011019ID1107719586

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث