السيطرة على حريق بحاويات ميناء الملك عبد العزيز في السعودية

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي أن ميناء الملك عبد العزيز في الدمام شرقي المملكة شهد حادث حريق في منطقة المستودعات وخدمات المساندة، ما أدى إلى انبعاث كميات كبيرة من الدخان الأسود المتصاعد، مشكّلاً سحابة سوداء لمدة ساعات.

وقالت مديرية الدفاع المدني إنها تلقت «إشعاراً، صباح اليوم الأحد، باندلاع الحريق، حيث تحركت على الفور فرق الإطفاء والإنقاذ للتعامل مع الحادث، حيث نجحت فرق الدفاع المدني في السيطرة على الحريق ومنع امتداده، دون تسجيل أي إصابات بين العاملين في الميناء أو السكان المجاورين».

وأكدت مديرة الدفاع المدني، في تصريح لها، أنه سيتم إصدار بيان رسمي بشأن الحادث بعد استكمال عمليات الإطفاء والتأكد من سلامة المنطقة.

وعلى الرغم من الحادث، فإن حركة الميناء لم تتأثر، وتستمر عمليات نقل الحاويات والشاحنات كالمعتاد.

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