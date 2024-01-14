«الإمارات للتعليم» توجه بتجميع طلبات مراجعة درجات الفصل الدراسي الأول

وجّهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إدارات المدارس بتجميع طلبات مراجعة درجات امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول للاختبار الكتابي في مادة اللغة الإنجليزية، من قبل الفروع المدرسية عبر المنسّقين، وإرسال كشف إلى إدارة التقييم وقياس أداء الطلبة ليتم النظر فيها من قبل الفريق المختص، كما وضعت المؤسسة مخطط سير عملية طلب مراجعة التقييم لصفوف النقل في المدارس الحكومية، والثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم.



وعمّمت المؤسسة على جميع الإدارات آلية التواصل مع الفروع المدرسية ومنسّقيها في مختلف مناطق الدولة، لإتمام عملية المراجعة وإصدار القرارات النهائية بشأن طلبات مراجعة درجة الامتحانات.



منظومة مراجعة

وحددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مدة دراسة طلب مراجعة الدرجات الخاصة بنتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 5 أيام عمل للرد عليه من تاريخ تقديم الطلب، وكانت المؤسسة طبقت منظومة جديدة لمراجعة الدرجات بهدف إرساء نظام واضح لآلية مراجعة درجات الاختبارات، فضلاً عن تحقيق المصداقية من خلال تجديد معايير طلب مراجعة الدرجات وترسيخ إجراءاته الواضحة، والتي تتماشى مع تشريعات الحكومة الاتحادية وأنظمتها وتطلّعاتها.



وحددت المؤسسة مهام وصلاحيات الفرق المدرسية ضمن آلية طلب مراجعة الدرجات، وأوضحت في دليل صدر عن قطاع التطوير المدرسي أخيراً، سبعة أدوار للفرق المدرسية في التعامل مع طلبات مراجعة الدرجات المقدمة من الطلبة في مختلف المراحل التعليمية والمسارات الدراسية من الرابع إلى الثاني عشر.

معايير محددة

وبالنسبة لطلبات صفوف النقل والثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة، يمكن للطالب وولي الأمر بعد الحصول على رابط المنصة الخاصة بالمراجعة، أن يتقدم بالطلب، وإذا كان الطلب مستوفياً للمعايير المحددة في دليل آلية المراجعة، تتم دراسته واتخاذ القرار بشأنه ومن ثم إخطار الطالب به، وبعدها إبلاغ الفروع المدرسية وقطاع التطوير المؤسسي. أما إذا لم يستوف الطلب المعايير، فيتم إخطار الطالب بالرفض وإبلاغ الفروع المدرسية وقطاع التطوير المؤسسي، وإغلاق الطلب، كما دعت المؤسسة جميع الإدارات المدرسية إلى اتباع الإرشاد المبكّر للطالب وولي الأمر بمعايير وسياسة تقييم الطلبة وضوابط تطبيق الاختبارات.

وذكرت المؤسسة أن من أبرز أدوار المدارس في عملية مراجعة الدرجات تشكيل فرق عمل مؤلفة من رؤساء وحدة شؤون الطلبة، ومعلمي المواد الدراسية، والتربية الخاصة إذا لزم الأمر، بقيادة مدير المدرسة أو من ينوب عنه، ويحدد رئيس الفريق مسؤوليات فريق العمل، ويتولى الفريق مراجعة الطلبات الإلكترونية الواردة، والتحقق من مدى توافر المعلومات المذكورة في الطلب، والمستندات الداعمة.

ومن الأدوار الأخرى أيضاً أن يتأكد رئيس وحدة شؤون الطلبة من دقة البيانات المدخلة في النظام، وفق معايير واشتراطات فئات مراجعة الدرجات، وكذلك مراجعة كل البيانات الواردة في طلب المراجعة، والتحقق من سلامة تقدير درجة التقييم ورصدها في نظام «المنهل»، والاطلاع على تقرير اختبار نهاية الفصل عبر نظام «سويفت أسيس»، والورقة الامتحانية إن وجدت.

صلاحية الرد

ولفتت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إلى أن فرق العمل تمتلك صلاحية الردّ على مقدّم الطلب من قبل فرق المدرسة بالرفض أو بقبول مراجعة الدرجات أو طلب المزيد من المعلومات أو تحويل الطلب إلى الفروع المدرسية وفق معايير محددة، وذلك خلال خمسة أيام عمل ضمن الضوابط المعتمدة، كما يتم إبلاغ الطالب بالقرار من خلال إدارة المدرسة، أو من خلال تتبع الطلب عن طريق قناة تقديم طلب المراجعة، مع الالتزام بالمواعيد النهاية للتقديم.

وأشارت المؤسسة إلى أن إدارة المدرسة تتخذ القرار بعد مراجعة المستندات بشأن درجات الطالب، إلا أنه في بعض الحالات يمكن لمدير المدرسة تحويل الطلب إلى الفروع المدرسية، للاستشارات، والتي تصدر بدورها التوصيات بشأن الحالات الخاصة، على أن يتخذ قطاع التطوير المدرسي القرار النهائي بخصوص درجات الطالب.

وحددت المؤسسة معايير التقدّم بطلبات مراجعة الدرجات وشروطها، وتشمل تقدير درجة التقييم الختامي بنهاية الفصل، وكذلك الإعادة، بحدّ أقصى ثلاث مواد دراسية من المجموعة «A»، كما تشمل معايير التقدّم أربع فئات هي الطلبة أصحاب الهمم الذين يخضعون لخطة تربوية «تكييف ومواءمة» أو الذين يخضعون لخطط تربوية فردية حسب كل إعاقة وتشمل الأمراض المزمنة، والطالب المريض، ومرافق المريض للعلاج خارج الدولة، أو الذي يتلقى العلاج داخل الدولة، وأصحاب الأعذار الطبية، ووفاة قريب من الدرجة الأولى.

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