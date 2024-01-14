«بيورهيلث» تكمل استحواذها على «سيركل» في المملكة المتحدة

أعلنت مجموعة «بيورهيلث»، عن استكمال عملية استحواذها الاستراتيجي على «سيركل هيلث جروب»، أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة، في خطوة تمثل علامة فارقة مهمة في استراتيجية التوسع العالمي لـ«بيورهيلث». ويعكس إتمام هذه الصفقة، التي حصلت على الموافقات التنظيمية في وقت قياسي، القدرات التشغيلية الاستثنائية لمجموعة «بيورهيلث» والتزامها بتحقيق النمو دولياً.

ويعزز إتمام هذا الاستحواذ دور «بيورهيلث» الرائد على المستوى العالمي في مجال الرعاية الصحية. وفي إطار رؤيتها التي تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الرفاهية وتحسين خدمات الرعاية الصحية، تلتزم «بيورهيلث» بالتحسين المستمر لخدمات وتجارب المرضى واعتماد الممارسات السريرية الأكثر تقدماً. كما يعكس توسع المجموعة في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة المتحدة تركيزها على تطوير علم إطالة العمر وفتح آفاق تتخطى حدود الوقت للبشرية.

وقال حمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «بيورهيلث»: «يسعدنا إتمام عملية الاستحواذ على «سيركل هيلث جروب» في وقت قياسي. ويجسد هذا الإنجاز التميز التشغيلي لمجموعة «بيورهيلث» وقدرتها على التكيف الاستراتيجي في توسيع تأثيرها وبصمتها الدولية. وبعد الاستثمار في «أردنت للخدمات الصحية» في الولايات المتحدة، يعد هذا الاستحواذ الدولي الثاني لمجموعة «بيورهيلث»، وهو ما يتماشى مع تطلعاتنا في بناء أساس راسخ على المستوى الدولي».

وقال فرحان مالك، المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة «بيورهيلث»: «يعد استكمال الاستحواذ على «سيركل هيلث جروب» خطوة استراتيجية فارقة لمجموعة «بيورهيلث». وفضلاً عن التوسع الذي نحققه من خلال هذا الاستحواذ، فإننا سنرسخ مكانة المجموعة باعتبارها مجموعة عالمية للرعاية الصحية. فنحن لا نستثمر في مستقبل الرعاية الصحية فحسب؛ بل نعمل على تشكيلها لتكون أكثر اتصالاً وابتكاراً وتوافراً على نطاق عالمي. وتتوافق هذه الخطوة مع رؤيتنا الطموحة لريادة مستقبل أكثر صحة للجميع، وتؤكد حرصنا على الارتقاء بمكانة أبوظبي العالمية في قطاع الرعاية الصحية وإحداث ثورة في خدمات الرعاية الصحية على مستوى العالم. ونحن نتطلع إلى تعزيز شراكات طويلة الأمد ضمن منظومة الرعاية الصحية في المملكة المتحدة».

ويمثل هذا الاستحواذ، البالغ قيمته حوالي 1.2 مليار دولار قبل احتساب الديون، استثماراً كبيراً في مستقبل الرعاية الصحية، ما يضع «بيورهيلث» في طليعة الابتكار العالمي في مجال الرعاية الصحية وتقديم الخدمات.

وفي إطار هذا الزخم الكبير، تعمل «بيورهيلث» على المضي قدماً في استراتيجيتها الطموحة للتوسع العالمي في عام 2024. ولا تشتمل هذه الرؤية على عمليات الاستحواذ في الأسواق المحلية فحسب، بل أيضاً التوسع في الأسواق الدولية لبناء منصة عالمية للرعاية الصحية.

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