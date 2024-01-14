68 % من المسؤولون التنفيذيون يؤيدون العمل عن بُعد

في الجدل المستمر منذ سنوات حول العمل عن بُعد، كان المسؤولون التنفيذيون رفيعو المستوى في كثير من الأحيان هم أعلى الأصوات - وأقوى - المدافعين عن العودة إلى المكتب.

لكن عديداً من الرؤساء يرغبون في العمل من المنزل بالقدر نفسه الذي يرغب به موظفوهم، إن لم يكن أكثر، وفقاً لاستطلاع جديد شمل 3000 موظف ومدير أمريكي، أجرته شركة البرمجيات Checkr.

وجد الاستطلاع أن 68% من المديرين، وهي مجموعة تضم المديرين المتوسطين والمديرين التنفيذيين وأصحاب الأعمال، يرغبون في استمرار العمل عن بُعد في العام 2024، في حين أن أقل من النصف (48%) من الموظفين يشعرون بالشيء نفسه.

ولكن لا يزال من الصعب استخلاص أي استنتاجات نهائية حول تفضيلات العمل عن بُعد للموظفين والمديرين، بحسب شبكة «سي إن بي سي».

على الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين ضغطوا بشكل متزايد من أجل تفويضات العودة إلى المكتب، أشارت أبحاث أخرى إلى أن الرؤساء ليسوا سعداء بفقدان العمل عن بُعد.

يريد أكثر من 80% من المديرين التنفيذيين وغير التنفيذيين المرونة في مكان عملهم، بما في ذلك الغالبية (56%) ممن يعملون في المكاتب بدوام كامل، وفقاً لتقرير منتدى المستقبل في فبراير 2023 سيتركون وظائفهم إذا اضطروا للعودة إلى المكتب بدوام كامل.

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