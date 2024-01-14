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صلاح ينقذ مصر من الخسارة ويحرم موزمبيق من فوز تاريخي على الفراعنة بأمم أفريقيا

1/14/2024 3:00:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دفع منتخب مصر ثمن تهاونه وفرط في تحقيق انتصار سهل كان في متناوله، ليتعادل بصعوبة بالغة 2 / 2 مع منتخب موزمبيق في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وافتتح منتخب مصر التسجيل مبكرا عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، التي جرت في مدينة أبيدجان، قبل أن يقلب المنتخب الموزمبيقي الطاولة في الشوط الثاني، الذي أحرز خلاله هدفين، مستغلا البطء في أداء لاعبي منتخب الفراعنة وابتعادهم كثيرا عن مستواهم المعتاد.

وأحرز ويتينيس جواو هدف التعادل لمنتخب موزمبيق في الدقيقة 55، قبل أن يضيف سلسيو بواكي الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز المنتخب الموزمبيقي، أحرز محمد صلاح هدف التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء، ليحرم نجم ليفربول الإنجليزي
المنتخب الملقب بـ(الأفاعي السوداء) من تحقيق انتصار تاريخي على منتخب مصر، وصيف النسخة الماضية للمسابقة، التي أقيمت في الكاميرون، والذي يحمل الرقم القياسي كأكثر الفرق المتوجة بالمسابقة برصيد 7 ألقاب.

وكان منتخب مصر انتصر في جميع مبارياته الخمس السابقة التي جمعته بمنتخب موزمبيق، الذي لم يتمكن خلالها من إحراز أي هدف، بمختلف المسابقات، قبل أن يحصد تعادله الأول مع منتخب الفراعنة اليوم.

وبذلك، حصل كلا المنتخبين على أول نقطة في مسيرتهما بالمجموعة، التي تضم أيضا منتخبي غانا والرأس الأخضر (كاب فيردي)، اللذين يلعبان في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.

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