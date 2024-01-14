الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام الخمسة المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً (الاثنين) رطباً على بعض المناطق الساحلية صباحاً، وصحواً بوجه عام، وغائماً جزئي أحياناً.

وأوضح أن الرياح تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، مشيراً إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفيما يلي بيان بأحوال الطقس خلال الأيام الأربعة التالية:

الثلاثاء

الطقس: رطب على بعض المناطق خاصة الساحلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً، صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً، تميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف والتدريجي.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً خاصة على البحر بعد الظهر وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً بعد الظهر في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب ليلاً في بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: رطب على بعض المناطق الداخلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً، صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصة على البحر وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً خاصة ليلاً في بحر عمان.

الخميس

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً – صحو إلى غائم جزئي وغائم أحيانا ليلاً على الجزر غرباً.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة خاصة على البحر وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الجمعة

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً – غائم جزئي إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة خاصة على البحر وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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