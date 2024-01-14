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وفاة الممثلة الأمريكية جويس راندولف عن 99 عاماً

1/14/2024 3:00:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توفيت الممثلة الأمريكية جويس راندولف، نجمة المسلسل الاجتماعي الكوميدي الأمريكي «هونيمونرز»، التي لعبت دور تريكسي زوجة إد نورتن الساخرة، عن عمر ناهز 99 عاماً.

وحدثت الوفاة لأسباب طبيعية مساء أمس، في منزلها في الجانب الغربي العلوي من مانهاتن، حسبما أوضح ابنها راندولف تشارلز لوكالة الأسوشيتدبرس اليوم.

كانت جويس آخر شخصية رئيسية بقيت على قيد الحياة من نجوم المسلسل الكوميدي الذي شهد العصر الذهبي للتلفزيون الأمريكي في خمسينيات القرن الماضي.

وكان المسلسل من بطولة النجم الكوميدي جاكي غليسون الذي أدى دور سائق الحافلة الصاخب رالف كرامدن.

وكانت معه أودري ميدوز في دور زوجته الحكيمة المتحفظة، وآرت كارني وجويس راندولف في دور جيرانهما، إد وتريكسي نورتون.

وحتى بعد مرور خمسين عاماً أو يزيد على أدائها دور تريكسي، كانت جويس ما زالت تحظى بالكثير من المعجبين، وتتلقى عشرات الرسائل أسبوعياً.

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