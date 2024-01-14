اشتعال النار بمنزلين في أيسلندا بسبب الثوران البركاني

اشتعلت النار في منزلين على الأقل، للمرة الأولى منذ أحدث ثوران بركاني في أيسلندا، بعد وصول الحمم البركانية إلى بلدة قريبة.

وأظهرت صورة جوية من محطة (آر.يو.في) الأيسلندية منزلين على الأقل اشتعلت فيهما النيران بسبب الحمم الحمراء المتوهجة اليوم.

ويُعتقد أن الصخور المنصهرة، التي وصلت الآن إلى بلدة جريندافيك الساحلية، جاءت من شق ثانٍ في الأرض الذي انفتح بالقرب من المدينة أكثر من موقع الثوران الأصلي.

وأخليت البلدة، التي يبلغ عدد سكانها أربعة آلاف نسمة، على بعد نحو 40 كيلومتراً جنوب غرب ريكيافيك، في الليلة التي سبقت بدء ثوران البركان صباح اليوم.

وقال الرئيس الأيسلندي جودني يوهانسون، على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن حياة البشر ليست في خطر، ولكن البنية التحتية المحلية قد تكون كذلك. ومن المقرر أن يلقي يوهانسون خطاباً للأمة في وقت لاحق اليوم.

كانت جريندافيك قد تعرضت بالفعل لآخر ثوران بركاني في المنطقة في منتصف ديسمبر، ليس بسبب الحمم البركانية، ولكن بسبب العديد من الزلازل.

وهذه المرة أيضاً، سجلت هيئة الأرصاد الجوية الأيسلندية سلسلة شديدة من الزلازل قبل الثوران.

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