زخم شراء عقارات دبي مستمر والسوق سيشهد مستويات بيع أعلى في 2024

أفادت شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية التي تتخذ من دبي مقراً، بأن 2023 كان عاماً استثنائياً على جميع المستويات للقطاع العقاري في دبي مع تجاوز المبيعات نحو 401.6 مليارات درهم للمرة الأولى في تاريخ السوق العقاري في الإمارة، علاوة على تسجيل أكبر صفقات بيع الأراضي والشقق على الإطلاق.

وقالت «دبليو كابيتال» في تقرير لها، إن السوق العقاري في دبي سلك مساراً صاعداً منذ التعافي من جائحة كورونا في عام 2020، حيث ارتفعت من 69.8 مليار درهم في 2020، إلى 149 مليار درهم في 2021، ثم إلى 265.5 مليار درهم في 2022، وأخيراً 401 مليار درهم في العام الماضي، استناداً إلى البيانات التاريخية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأضاف التقرير، أن هذه الأرقام الاستثنائية تظهر أن المبيعات العقارية في دبي تضاعفت بنحو 5 مرات في العام الماضي، قياساً على عام 2020، في إشارة على الزخم القوي والمستمر داخل السوق ومكانة دبي العقارية التي وصلت إليها عالمياً كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.

وكشف التقرير، عن أن عدد الصفقات ارتفع بأكثر من 32 % على أساس سنوي في عام 2023 إلى نحو 129 ألف مبايعة وهي الأعلى تاريخياً، مقارنة مع 97.45 ألف مبايعة بالعام 2022.

وأشار التقرير إلى أن قيمة التصرفات العقارية (المبيعات + الرهون + الهبات) ارتفعت في 2023 بنحو 5 % إلى 554.7 مليار درهم مقابل 528 مليار درهم في العام السابق، متجاوزة بذلك مستوى النصف تريليون درهم للمرة الثانية توالياً، كما ارتفع إجمالي التصرفات العقارية خلال 2023 بأكثر من 38 % على أساس سنوي إلى 169 ألفاً و720 تصرفاً عقارياً مقابل 122 ألفاً و658 تصرفاً عقارياً في 2022.

وأوضح أن قيمة الرهون العقارية بلغت 121 مليار درهم عبر 33280 صفقة، ثم الهبات بقيمة 32.65 مليار درهم عبر 7460 صفقة.

أعلى مبيعات ربع سنوية على الإطلاق

وحقق القطاع العقاري في دبي خلال الربع الرابع من العام 2023 أعلى مبيعات ربع سنوية على الإطلاق، مع تسجيل أكثر من 112.6 مليار درهم، موزعة على أكثر من 31.25 ألف معاملة.

وبذلك تزيد قيمة المبيعات العقارية المسجلة في دبي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر 2023 بنسبة تبلغ 3.3 % على أساس فصلي، مقارنة مع المبيعات المسجلة في الربع الثالث من العام نفسه بـ 109 مليارات درهم.

شهر قياسي

ووفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك، تربع نوفمبر الماضي، على صدارة أشهر العام من حيث قيمة المبيعات، والتي بلغت 42 مليار درهم، أعلى قيمة شهرية لصفقات البيع العقارية تاريخياً عبر 12150 صفقة، يليه أكتوبر بـ 39.2 مليار درهم عبر 11910صفقات، ثم سبتمبر بـ 37.8 مليار درهم عبر 13595 صفقة، ثم يوليو الذي حقق مبيعات بلغت 37.6 مليار درهم عبر 11120 صفقة.

أكبر 10 صفقات بيع أرض

وبالنسبة لأكبر 10 صفقات أراضٍ في دبي خلال 2023، جاءت الصفقة الأكبر لبيع أرض من حيث القيمة والمساحة منذ بداية العام الحالي في منطقة «مقطرة» وهي أرض للغرض السكني بقيمة 3.87 مليارات درهم على مساحة 203 ملايين قدم مربعة بواقع 19 درهماً للقدم الواحدة.

وفي المرتبة الثانية، جاءت صفقة بيع قطعة أرض للغرض التجاري أيضاً في منطقة «اليلابس 5» بقيمة 2.427 مليار درهم مساحتها 83.86 مليون قدم مربعة بسعر 28.94 درهماً للقدم.

وفي المرتبة الثالثة، جاءت صفقة بيع قطعة أرض للغرض السكني أيضاً في منطقة «الصفوح الثانية» بقيمة 1.834 مليار درهم، مساحتها 2.75 مليون قدم مربعة بسعر 666.2 درهماً للقدم.

وأيضاً جاءت صفقة بيع أرض للغرض السكني في منطقة «الصفوح الثانية» في المرتبة الرابعة بقيمة 630.79 مليون درهم، بمساحة 33.108 مليون قدم مربعة بسعر 19.05 درهماً للقدم الواحدة.

وفي المرتبة الخامسة، حلت صفقة بيع أرض للغرض التجاري في منطقة «مرسى دبي» بقيمة 622.9 مليون درهم بمساحة تبلغ 114.4 ألف قدم بسعر 5444 درهماً للقدم.

وفي المرتبة السادسة، حلت صفقة بيع أرض للغرض التجاري في منطقة «زعبيل الثانية» بقيمة 600 مليون درهم بمساحة تبلغ 138.46 ألف قدم، بسعر 4333 درهماً للقدم.

وفي المرتبة السابعة، حلت صفقة بيع أرض للغرض السكني في منطقة «الخليج التجاري» بقيمة 456.25 مليون درهم بمساحة تبلغ 56.937 ألف قدم، بسعر 8013 درهماً للقدم.

وفي المرتبة الثامنة، جاءت صفقة بيع أرض للغرض السكني في منطقة «الوصل» بقيمة 397 مليون درهم، لمساحة نحو 76.75 ألف قدم، بسعر 5173 درهماً للقدم.

وفي المرتبة التاسعة، حلت صفقة بيع قطعة أرض للغرض السكني في منطقة «دبي واتر كنال» بقيمة إجمالية 368.73 مليون درهم، بمساحة 100 ألف قدم مربعة، بواقع 3682 درهماً للقدم الواحدة.

وفي المرتبة العاشرة، حلت صفقة بيع قطعة أرض للغرض السكني في «دبي مارينا» بقيمة 360 مليون درهم، بمساحة 37.677 ألف قدم مربعة، بواقع 9544 درهماً للقدم الواحدة.

أكبر 10 صفقات للشقق في 2023

وحول أكبر 10 صفقات لبيع الشقق في 2023، حلت صفقة بيع شقة سكنية في «مرسى العرب» بقيمة 420 مليون درهم مساحتها 27.143 ألف قدم مربعة بسعر 15473 درهماً للقدم الواحدة.

وأيضاً في منطقة «مرسى العرب» حلت ثاني أكبر صفقة بيع شقة سكنية بقيمة 268 مليون درهم مساحتها 19.26 ألف قدم مربعة بسعر 14846 درهماً للقدم الواحدة.

وفي المرتبة الثالثة، حلت صفقة بيع شقة في «دبي مارينا» بقيمة 154 مليون درهم، مساحتها 351 ألف قدم، بسعر 440 درهماً للقدم الواحدة.

وبالمرتبة الرابعة، بيعت شقة سكنية في منطقة «الجزيرة 2» بقيمة 143 مليون درهم مساحتها 11.65 ألف قدم مربعة بسعر 12312 درهماً للقدم الواحدة.

وفي المرتبة الخامسة، حلت صفقة بيع شقة فندقية في منطقة «الخليج التجاري» بقيمة 125 مليون درهم، مساحتها 269 ألف قدم، بسعر 464 درهماً للقدم الواحدة.

وسادساً، حلت صفقة بيع شقة سكنية في منطقة «جزيرة2» بقيمة 112 مليون درهم، مساحتها 11.654 ألف قدم مربعة، بسعر 9609 دراهم للقدم الواحدة.

وفي المرتبة السابعة، حلت صفقة بيع شقة فندقية في منطقة «مرسى العرب» بقيمة 76.5 مليون درهم، مساحتها 4786 قدم مربعة، بسعر 15984 درهماً للقدم الواحدة.

وفي المرتبة الثامنة، حلت صفقة بيع شقة مكتبية في «برج خليفة» بقيمة 49.4 مليون درهم، مساحتها 8806 أقدام مربعة بسعر 5614 درهماً للقدم الواحدة.

وفي المرتبة التاسعة، حلت صفقة بيع شقة فندقية في «جميرا بيتش ريزيدنس» بقيمة 47.5 مليون درهم، مساحتها 5010 أقدام مربعة، بسعر 9480 درهماً للقدم الواحدة، وفي المرتبة العاشرة، حلت صفقة بيع وحدة تجارية في «برج خليفة» بقيمة 44.5 مليون درهم.

آفاق عقارات دبي في 2024

وتوقع الخبير العقاري وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، استمرار الزخم التاريخي في العام الحالي بعد النمو الكبير في العام 2023، فيما يقترب القطاع العقاري في دبي من دخول العام الرابع من الزيادات المتتالية في الأسعار في دورة السوق الثالثة وستكون أيضاً مسألة وقت لمعرفة ما إذا كان العام الجديد، سيكون قادراً على تحطيم هذا الرقم القياسي المسجل حالياً أم لا، حيث من المنتظر أن يستمر الطلب في النمو والأسعار في الارتفاع، ما يجعل سوق دبي العقارية أرضاً خصبة للاستثمار.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، إن هذه المبيعات غير المسبوقة تجسد قوة النمو، ليس فقط في مجال العقارات الفاخرة الذي تحتل فيه دبي مركز الصدارة عالمياً، وإنما أيضاً في قطاع العقارات المتوسطة والوحدات التجارية والفندقية.

وذكر الزرعوني، أن دبي توفر بيئة تشريعية تراعي حقوق الجميع، وتحافظ على انضباط المواطنين والأجانب على حد سواء دون تفرقة، فضلاً عن سرعة التقاضي، مما يزيد من ثقة المستثمرين، ويحفزهم على الإقامة الدائمة، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات والتشريعات داخل السوق العقارية، والتي تنظم عمليات تملك العقار أو البيع على الخارطة أو الإيجارات.

وأكد الزرعوني، أن أحدث التقييمات بشأن آفاق مبيعات العقارات في دبي أن الأسواق العقارية السكنية الرئيسية في الإمارة قد تظل محطاً لأنظار المستثمرين خلال عام 2024، إذ تبقى مقصداً للمستثمرين الراغبين بالحصول على فرص استثمارية مقبولة التكلفة وذات عوائد استثمارية جيدة وطويلة الأجل.





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