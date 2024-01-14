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رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع الرئيس التركي علاقات التعاون والعمل المشترك

1/14/2024 3:00:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الصديقة، بحثا خلاله علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وتركيا في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى عددٍ من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وعبَّر صاحب السمو رئيس الدولة خلال الاتصال عن خالص تعازيه إلى الرئيس رجب طيب أردوغان والشعب التركي الصديق في مقتل الجنود الأتراك، إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية تركية مؤخراً، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.

من جانبه، أعرب الرئيس التركي عن شكره وتقديره لسموه لما أبداه من مشاعر تضامن صادقة مع تركيا وشعبها، مؤكداً متانة العلاقات الإماراتية التركية، متمنياً للإمارات دوام التقدم والازدهار.

وأكد الجانبان ضرورة تضافر الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله والذي يستهدف زعزعة استقرار الدول وأمن شعوبها.

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