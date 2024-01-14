رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع الرئيس التركي علاقات التعاون والعمل المشترك

(MENAFN
- Al-Bayan)
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الصديقة، بحثا خلاله علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وتركيا في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى عددٍ من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
وعبَّر صاحب السمو رئيس الدولة خلال الاتصال عن خالص تعازيه إلى الرئيس رجب طيب أردوغان والشعب التركي الصديق في مقتل الجنود الأتراك، إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية تركية مؤخراً، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.
من جانبه، أعرب الرئيس التركي عن شكره وتقديره لسموه لما أبداه من مشاعر تضامن صادقة مع تركيا وشعبها، مؤكداً متانة العلاقات الإماراتية التركية، متمنياً للإمارات دوام التقدم والازدهار.
وأكد الجانبان ضرورة تضافر الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله والذي يستهدف زعزعة استقرار الدول وأمن شعوبها.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN14012024000110011019ID1107719574
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.