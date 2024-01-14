«حماس» ترجّح مقتل عدد كبير من الرهائن الإسرائيليين في غزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، أن عدداً كبيراً من الرهائن، الذين تحتجزهم الحركة في قطاع غزة، قُتلوا على الأرجح، محملةً القيادة الإسرائيلية مسؤولية ذلك.

وقال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، في بيان عبر التلفزيون، إن «مصير العديد من أسرى ومحتجزي العدو بات خلال الأسابيع الأخيرة مجهولاً، أما الباقون فهم جميعاً دخلوا نفق المجهول بفعل العدوان الصهيوني».

وأضاف: «على الأغلب، سيكون العديد منهم قد قُتل مؤخراً، فيما لا يزال الباقون في خطر داهم وكبير كل ساعة، وقيادة العدو وجيشه يتحملون كامل المسؤولية».

وتابع: «أُبلغنا من جهات عدة في جبهات المقاومة بأنهم يسعون لتوسيع ضرباتهم للعدو في قابل الأيام في ظل استمرار العدوان على غزة».

وأردف: «بعد مئة يوم من المعركة والمواجهة والتصدي للعدوان، هذه هي قيادة العدو تتجرع الألم وتخوض في وحل الفشل والإخفاق».

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